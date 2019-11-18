دوليه

أكد تقرير صحافي بريطاني، أمس أن ريال مدريد يستغل نجمه الويلزي غاريث بيل، لمساومة إدارة مان يونايتد في صفقة الفرنسي بول بوغبا.

وكانت إدارة الشياطين الحمر رفضت مناقشة أي عرض يخص بوغبا خلال الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن مسؤولي ريال مدريد لديهم قناعة بأن بيل إذا لم ينضم إلى مان يونايتد في يناير المقبل، فإنه سيرتدي قميص الشياطين الحمر خلال الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدراك ريال مدريد لهذه الحقيقة، هو السر في أن الإدارة الملكية أوقفت صفقة انتقل بيل إلى الدوري الصيني لمدة موسم على سبيل الإعارة في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان اللاعب سيحصل هناك على راتب أسبوعي يبلغ مليون إسترليني. وكشفت مصادر للصحيفة البريطانية، أن ريال مدريد أدرك أن مان يونايتد حريص على حسم صفقة بيل، لإنقاذ موسمه بعد تراجع النتائج.ولم يشارك بيل مع ريال مدريد لمدة شهر بسبب الإصابة، قبل أن ينضم إلى منتخب ويلز ويصرح بأنه يشعر بالراحة في اللعب هناك عن التواجد مع النادي الملكي.

وأثار مشجعو ويلز غضب ريال، بعد أن رفعوا أعلام بأن ترتيب اهتمامات بيل كالتالي: «ويلز، الغولف ثم ريال مدريد».وتشدد مصادر قريبة من بيل على أنه مستعد لإنهاء مشواره في الليغا، كما أن ريال مدريد متأهب للقيام بعملية بيعه، ولكنهم يرغبون في استخدامه أولًا كأداة ضغط لنقل بوغبا إلى «سانتياغو برنابيو» في الانتقالات الشتوية المقبلة، وإن لم يحدث ذلك فقد تتأجل الصفقة للصيف.

