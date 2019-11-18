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كشف إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، أنه أبلغ الأوروغواياني لويس سواريز، أن النادي الكتالوني سيتعاقد مع مهاجم جديد. وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أتعامل بشفافية مع اللاعبين. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد». وأضاف: «لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر. إنه قبل هذا القرار لأنه يريد الأفضل للفريق». وتابع السكرتير الفني لبرشلونة: «يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز». وأكمل: «ضم لاوتارو مارتينيز؟ إنه لاعب متكامل، وأعتقد أنه يقدم مستوى رائعًا، وهو لاعب نعرفه جيدًا، ولكن هناك لاعبين آخرين لديهم جودة كبيرة». وأتم: «أعرف برشلونة جيدًا، وأعرف ما يحتاجه اللاعبون للتكيف مع اللعب هنا، ولكني أؤكد أنني لا أمنح الكثير من الاهتمام للاعب الذي يشارك في كل نهاية أسبوع (موعد إقامة الدوريات الكبرى في أوروبا)، ولكني أراقب آخرين». يذكر أن تقارير صحفية سابقة، أكدت أن أبيدال يراقب أكثر من لاعب في الدوري البرازيلي والأرجنتيني تحسبًا لضمهم إلى برشلونة.