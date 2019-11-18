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دوليه

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أوكامبوس يغيب عن الأرجنتين


خرج نجم المنتخب الأرجنتيني من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أوروغواي وديا اليوم للإصابة. وتعرض لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية لإصابة عضلية خلال الفوز الودي للأرجنتين على البرازيل بهدف نظيف في مباراة السوبر كلاسيكو التي جرت في الرياض. ولن يتمكن أوكامبوس من المشاركة في المباراة الودية الأخرى للأرجنتين أمام أوروغواي. وعاد أوكامبوس إلى إشبيلية لتلقي العلاج في النادي الإسباني. وأوضح إشبيلية في بيان: «وفقا للتقارير الطبية، يعاني أوكامبوس من مشكلة عضلية في ساقه اليسرى ولن يتمكن من المشاركة في المباراة الودية للأرجنتين أمام أوروغواي».


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