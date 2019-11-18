دوليه

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، المستجدات الخاصة بشأن إصابات لاعبيه، وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. وأشار النادي الباريسي في بيان رسمي أن نيمار وتوماس مونييه تعافيا من الإصابة، وسيشاركان في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل. ووفقا لهذه الإشارة فإن نيمار سيكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد يوم 26 نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا. وأشار بيان بي إس جي «ماركو فيراتي سيواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته خلف الركبة اليمنى، ومن المتوقع أن يعود للمران الجماعي بنهاية الأسبوع، ويتوقف ذلك على مدى استجابته». ويواصل أيضًا كل من لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا برنامجه التأهيلي، وحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس الذي يتعافى من آلام في عضلة الفخذ، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات خلال الأسبوع المقبل. في المقابل، يواصل تيلو كيرير المشاركة في المران الجماعي، بينما سيعود المدافع الشاب لوي مبي سوه الأسبوع المقبل.