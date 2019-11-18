دوليه

عبر رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لسباقات الهجن ورئيس الاتحاد العماني سعيد الغفيلي عن سعادته لزيارة الكويت التي تستضيف النسخة السادسة من بطولة الخليج لسباقات الهجن، مضيفا ان ثقته كبيرة بالكويت على انجاح هذه البطولة وجميع الأحداث الرياضية التي تستضيفها خصوصا التي تجمع الأشقاء الخليجيين.

وكان وصل الغفيلي وجميع أعضاء اللجنة التنظيمية واللجان العاملة الى البلاد يوم امس، وكان في استقبالهم ربيح العجمي امين السر العام للنادي الكويتي للهجن وعضو اللجنة التنظيمية. وشكر الغفيلي اسرة النادي الكويتي لسباقات الهجن على حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق، مضيفا ان سباقات رياضة التراث شهدت خلال السنوات الاخيرة الكثير من الاهتمام والرعاية من قبل قادة دول مجلس التعاون من خلال تشييد الميادين وتقديم الجوائز الكبرى وتشجيع محبي رياضة الآباء والأجداد على جلب افضل الذلول والأصناف والسلالات الجيدة. وذكر ان البطولة تجمع ابناء دول مجلس التعاون في عرس خليجي وتنافس شريف يزيد اواصر المحبة والترابط بين الاشقاء.من جهة اخرى، افاد العجمي ان اللجان العاملة بالبطولة سوف تجتمع اليوم مع اللجنة التنظيمية للتعرف على عمل كل لجنة قبيل انطلاق السباقات.

