محلية

توج العربي القطري بلقب بطولة الأندية الآسيوية الـ22 لكرة اليد بفوزه على الوحدة السعودي 21-19 في المباراة النهائية أول من أمس، فيما احتل الشارقة الاماراتي المركز الثالث بفوزه على الوكرة القطري 21-20.

ويعتبر اللقب الاول للعربي في البطولة ليرفع رصيد قطر إلى 8 القاب 5 منها من نصيب السد واثنين للدحيل.

وكان العربي هو المرشح الابرز للقب منذ انطلاق البطولة حيث حقق الفريق المركز الاول في مجموعته متفوقاً على الشارقة الثاني والكويت الثالث بفارق التسجيل بعد أن تساوى الفريقان برصيد 6 نقاط لكل منهم، ثم تغلب على مواطنه الوكرة في نصف النهائي في طريقه للتتويج بلقبه الاول على حساب الوحدة.

وتمكن العربي من قلب تأخره في الشوط الأول 10-11 لانتصار حاسم في الشوط الثاني، حيث تقدم 17-14 ثم حسم اللقاء لصالحه بفارق هدفين 21-19 بفضل تألق لاعبيه على غرار الحارس دانيل ساريتش حارس مرمى المنتخب القطري وأفضل حارس في قارة آسيا، وكذلك التونسي صبحي سعيد، بجانب لاعب الدائرة محمد إبراهيم ووجدي سنان الذي اختير أفضل لاعب في البطولة وأنيس الزواوي ومصطفى كراد وهاني كاخي وغيرهم. ولم تلبي مشاركة الكويت والعربي في البطولة طموح الجماهير الرياضية بعد أن احتل الأبيض المركز السادس، والأخضر العاشر.

وكان الكويت قدم كتاب احتجاج لمنظمي البطولة بعد لقاء العربي مع الشارقة مطالباً التحقيق في مجريات اللقاء حيث قال الكتاب إن العربي تخاذل في المباراة وتعمد الخسارة من أجل ابعاد الأبيض عن المنافسة كونه يشكل منافسا أساسيا للعربي على لقب البطولة، لكن اللجنة المنظمة رفضت النظر في الاحتجاج.

ونال لاعب الكويت عبدالله الغربللي جائزة أفضل لاعب «باك» في البطولة.

