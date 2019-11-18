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تنطلق اليوم في صالة النادي العربي أولى بطولات اتحاد الجمباز في الموسم الرياضي الجديد 2019 – 2020 بمشاركة 186 لاعباً يمثلون 8 أندية سيتنافسون في مسابقات الجمباز الفني في مختلف المراحل العمرية (الأشبال والناشئين والشباب والسن العام) على ان تختتم البطولة غداً الثلاثاء بتتويج الفائزين .

وقال أمين سر الاتحاد عبداللطيف مراد ان اللجان العاملة في الاتحاد أتمت جميع استعداداتها لانطلاق البطولة، مؤكداً حرص مجلس ادارة الاتحاد على انجاح اولى بطولات الموسم الجديد في الوقت الذي يهدف فيه الاتحاد الى النهوض باللعبة وتوسيع رقعة التنافس فيها من خلال تشجيع معظم الأندية على نشر اللعبة داخل اسوارها. وأشاد مراد بالتعاون الذي أظهرته الأندية المشاركة في بطولاته وهي اندية: العربي ، القادسية، الكويت، كاظمة، النصر، الجهراء، التضامن وخيطان، مضيفاً انه يتوقع مستوى عالياً من التنافس في هذا الموسم في ظل الاعداد الجيد للاعبي الأندية ومواكبتهم لآخر التطورات التي حدثت على اللعبة التي تختلف عن غيرها من الرياضات بأنها تحتاج إلى القوة والمرونة والبراعة و السرعة في أداء الحركات.

وأوضح مراد ان مسابقات اليوم الأول في البطولة ستتضمن التنافس في الحركات الأرضية وجهاز الحلق وحصان الحلق في حين تتنافس الأندية في اليوم الثاني في اختصاصات طاولة القفز وجهاز المتوازي وجهاز العقلة. وشدد مراد على أهمية تعزيز التعاون بين أقطاب اللعبة وبالذات الأندية التي تعتبر الرافد الأول للمنتخبات الوطنية ، مضيفا ان تطور اللعبة في الأندية سينعكس ايجاباً على المنتخبات، مشيراً في هذا الجانب الى الانجازات الرائعة التي سطرها ابطال الكويت في البطولة العربية للجمباز الفني للذكور التي أقيمت اخيراً في تونس ،فضلاً عن انجازات فتيات الكويت في مسابقتي الجمباز الفني والايقاعي في البطولة ذاتها.

وتقدم أمين سر الاتحاد بالشكر والتقدير الى ادارة النادي العربي على تسهيل مهمة الاتحاد من خلال توفير صالة النادي لتنظيم البطولة.

