محلية

يشهد مضمار سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية في 03:00 عصر اليوم منافسات الاجتماع الثالث لسباقات الخيل لهذا الموسم و قيد فيه 53 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منهم 9 جياد من جميع الدرجات تتنافس على كأس الشهداء على مسافة 1800 متر،كما تتنافس 7 من النتاج المحلي على مسافة 1600 متر من اجل الفوز بكاس النادي .ويتنافس 18 جوادا وفرسا من الخيل العربية الاصيلة من النتاج المحلي على مسافة 1400 متر من اجل الفوز بكأس مركز الجواد العربي (بيت العرب) ،فيما خصص الشوط الثاني لجياد الدرجة الثانية على مسافة 1800 متر والشوط الاول للجياد المبتدئة على مسافة السرعة 1000 متر.

