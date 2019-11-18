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اختتمت مساء الأول من أمس منافسات بطولة الكويت الوطنية لسباقات السرعة «دراغ ريس» التي نظمها نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات بتكريم الفائزين في البطولة.

وقال أمين السر في النادي فهد العلاج ان البطولة اتسمت بالحماس والقوة بين مختلف المشاركين الذين بلغ عددهم 120 متسابقا جميعهم من الكويت.واضاف العلاج ان البطولة التي انطلقت في 13 نوفمبر الحالي جاءت مواكبة للتوقعات اذ تمكن النادي من خلالها من تسليط الضوء بصورة أكبر على هذه الرياضة. واعرب عن الشكر للديوان الاميري وإلى حلبة الكويت لرياضة المحركات وللهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية وادارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة ووزارة الاعلام بجميع وسائلها وذلك لمساهمتهم في انجاح هذه البطولة.

وحقق فارس نعمة الله المركز الأول في «فئة 12» فيما حل رفيق قزاوي في المركز الثاني وجاء عبدالله الملا في المركز الثالث. اما «فئة 11» فقد حل احمد زماني اولا تلاه المتسابق عبدالله المطفر ثانيا في حين حل يوسف العطيبي ثالثا.وفي منافسات «فئة 9» حقق عبدالوهاب المتعب المركز الاول فيما حقق محمد الابراهيم المركز الثاني بينما جاء وسيم آغا في المركز الثالث.وفيما يتعلق بفئة الدراجات جاء المتسابق عبدالله كرم في المركز الاول ثم مشعل العنزي ثانيا تلاه محمد بوراشد في المركز الثالث.

