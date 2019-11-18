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يخوض الأزرق اليوم تدريبه الأخير على ملعب تشانغ لي ميثانغ في تيمفو عاصمة بوتان استعداداً لمواجهة نيبال في 12:00 ظهر غد في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين،والتي تشهد غداً أيضاً مباراة الأردن مع ضيفه المنتخب التايواني.

ومن المحتمل أن تشهد مباراة نيبال غياب النجم بدر المطوع بسبب معاناته من آلام في قدمه، ويقوم الجهاز الطبي بتجهيز اللاعب من أجل المشاركة في اللقاء، وفي حال عدم تمكن المطوع من المشاركة فإنه سينضم إلى طلال الفاضل الذي أصيب خلال مباراة تايوان واستبدل في الشوط الأول، وعبدالله البريكي الذي تعرض لوعكة صحية ستبعده عن اللقاء وخالد إبراهيم الذي يخضع لفترة تأهيل بعد عودته من الإصابة ومن المنتظر أن يكون جاهزاً لـ «خليجي 24» التي تنطلق منافساتها الأسبوع المقبل في الدوحة.

ومن المتوقع أن يجري عناد بعض التبديلات على التشكيلة التي خاضت لقاء تايوان في الكويت الخميس الماضي والذي انتهى بفوز الأزرق 9-0، خصوصاً أن المدرب دخل ذلك اللقاء بتشكيلة هجومية بحتة وحقق المراد بتسجيل غلة وافرة من الأهداف ربما يحتاجها الفريق في حال اللجوء إلى فارق الأهداف في نهاية التصفيات.

وستقتصر تبديلات عناد على 3 أو 4 مراكز بسبب الغيابات، ولأسباب فنية كذلك، فالأزرق سيلعب على ارتفاع شاهق وهو ما يؤثر على اللياقة البدنية للاعبين مقارنة بالمنتخب النيبالي المعتاد على هذه الأجواء.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 12 نقطة، وتأتي نيبال في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان المجموعة دون رصيد.

ويتأهل إلى التصفيات النهائية أصحاب المراكز الأولى من المجموعات بالإضافة إلى أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني، وهو الأمر الذي سيشعل الصراع بين الأزرق ونظيره الأردني على اعتبار أن أستراليا الأقرب إلى خطف صدارة المجموعة.

