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يسعى الساحل للمحافظة على صدارة المجموعة الثانية من مسابقة كأس الاتحاد وذلك عندما يلتقي الكويت في 04:05 مساء اليوم على ملعب التضامن ضمن الجولة الثالثة من المجموعة والتي تشهد اليوم أيضاً لقاءات العربي مع برقان في 05:25 على ستاد على صباح السالم، والتضامن مع السالمية على ستاد عبدالله الخليفة في التوقيت ذاته، وتختتم الجولة بمباراة الشباب مع خيطان في 07:30 مساءً على ملعب الساحل. وبعد مرور جولتين من المسابقة يتصدر الساحل فرق المجموعة برصيد 4 نقاط جمعهما من الفوز على التضامن والعربي بركلات الترجيح، فنال نقطتين عن كل فوز حسبما ينص نظام البطولة الذي يمنح الفائز بركلات الترجيح نقطتين مقابل لا شيء للخاسر.

وتبدو صدارة الساحل للمجموعة مهددة لأنه سيواجه منافساً صعباً هو الكويت الذي خسر مباراته الأولى أمام العربي بركلات الترجيح، وفاز في الجولة الثانية على الشباب بهدفين نظيفين، ورغم غياب 9 لاعبين عن الأبيض بسبب انضمامهم للأزرق إلا أن فريق المدرب حسام السيد لديه عدة أسماء تنتظر الفرصة من أجل البروز وإثبات وجودها الأمر الذي سيصعب من مهمة الساحل.

وفي اللقاء الثاني يبحث العربي صاحب النقطتين عن فوز يعيد الثقة إلى لاعبيه، عندما يواجه برقان متذيل الترتيب بلا رصيد، وفاز الأخضر على الكويت بركلات الترجيح، ثم خسر بمثلها أمام الساحل في الجولة الثانية. في المقابل، خسر برقان الذي يدربه الوطني ماهر الشمري مباراتيه خيطان والتضامن على التوالي بركلات الترجيح.

وفي اللقاء الثالث يريد السالمية (3 نقاط) تجاوز التضامن (نقطتين) وتحقيق فوز جديد بعد تغلبه على خيطان بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية عقب خسارته أمام الشباب 0-2 في الجولة الثانية، في المقابل جمع التضامن نقطتيه من فوزه على برقان بركلات الترجيح في الجولة الماضية بعد خسارته في الأولى أمام الساحل.

ويتشابه الوضع في اللقاء الأخير الذي يجمع الشباب (3 نقاط) مع خيطان (نقطتين)، وكلاهما يبحث عن انتصار يبقيهما بالقرب من صراع المنافسة على بطاقة التأهل.

