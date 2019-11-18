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طالب النادي العربي اتحاد الكرة بتحويل الحكمين عبدالله الصراف وعبدالعزيز الجاسم اللذين أدارا مباراة الفريق مع الكويت في الجولة الأولى من دوري الصالات، إلى التحقيق وعدم إسناد أي مباراة يكون العربي طرفاً فيها لهما.

وأعلن العربي عن تقديم شكوى على حكمي المباراة التي انتهت بفوز الكويت بنتيجة 5-0، عبر بيان صحافي على حساب النادي الرسمي على موقع «تويتر»، جاء فيه:

بعث العربي بكتاب شكوى لاتحاد الكرة على الحكمين عبدالله الصراف وعبدالعزيز الجاسم اللذين قادا مواجهة الجولة الأولى من دوري الصالات أمام الكويت.

وتضمن الكتاب شكوى من سوء التحكيم واتخاذ قرارات عكسية متعمدة ما ادى لنرفزة واستفزاز اللاعبين والجهاز الفني والاداري وعدم السيطرة على أعصابهم، عندما تعرض لاعب العربي محمد المنصور لدفع متعمد من لاعب الكويت عمر المنصور ادى لتعرضه لإصابة شديدة دون احتساب أي شيء لصالحه وتم استئناف اللعب بعدها واسفر عن انفراد الكويت بحارس المرمى الذي تصدى للكرة ليثبته الخصم على الارض ويأمر الحكم باستئناف اللعب وتخرج الكرة عن سيطرة حارس المرمى ويأخذها لاعب العربي عبدالرحمن المسبحي الذي تعرض لدفع من الخلف ولم يتم احتساب خطأ أو يوقف اللعب ما ادى لتسجيل الهدف الاول لنادي الكويت واحتساب الحكم بعده لفاول تراكمي لصالح العربي وهو ما لا يمت لقانون كرة الصالات بصلة.

وأضاف النادي العربي في كتابه: مراقب المباراة ادعى ان القانون قد تغير وأصبح من المسموح الاعاقة باليد وهو ما حدث من الخصم على محترف العربي وعرقل هجماته ولكن هذا التعديل لم يحصل في أي من الدوريات العالمية، وأيضاً محترف الكويت استرنجاري ركل قدم محترف العربي أمام اعين الحكم الذي أمر باستئناف اللعب وكأن شيئاً لم يكن.

وطالب النادي العربي في نهاية الكتاب بتحويل الحكمين للتحقيق بسبب سوء اداراتهما للمباراة واتخاذ اقصى العقوبات بحقهما وعدم اسناد أي مباراة لهما يكون العربي طرفا فيها سواء في الفريق الأول أو المراحل السنية.

