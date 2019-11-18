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حقق فريق وزارة الكهرباء والماء لقب بطولة كأس السوبر لكرة الصالات للوزارات بعد فوزه على فريق وزارة المالية 3 - 2 فى المباراة التى اقيمت على صالة نادى اليرموك بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة ونائب المدير لقطاع الشؤون المالية والادارية علي مروى ومحمد بوشهرى وكيل وزارة الكهرباء وحامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع وممثلى الوزارتين وجمهور غفير.

وعقب التتويج هنأ الهدبة فريق وزارة الكهرباء بتحقيق لقب كأس السوبرن مشيدا بالمستوى الفني والمهاري الذي شهدته المباراة والذي يعكس القفزة الهائلة لنشاط كرة قدم الصالات للوزارات و الدوري الرياضي بصفة عامة بتنوع ألعابه الفردية والجماعية ، الذي وصل إلى مستوى أداء ينافس النشاط الرياضي المحلي للأندية والاتحادات الرياضية.

وثمن الهدبة الدعم الذي يحظى به النشاط الرياضي للوزارات من قبل مدير عام الهيئة د. حمود فليطح، مؤكدا أن الهيئة تولي كل الاهتمام والدعم لتفعيل مفهوم الرياضة للجميع وتهيئة سبل ممارسة الرياضة لجميع الشرائح سواء العاملين بالدولة او من مختلف قطاعات المجتمع ، وثمن جهود اللجنة الفنية لكرة القدم للوزارات ، والتعاون الرائع والمثمر لاتحاد الكرة ونادي اليرموك على استضافة كأس السوبر.

