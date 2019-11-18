دوليه

طالب مدربون أردنيون ومتخصصون بكرة القدم بإقالة البلجيكي فيتال بوركلمانز من تدريب المنتخب الأردني لتصحيح مسار «النشامى» في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. واعتبر المدربون والخبراء في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية «بترا» أن المرحلة المقبلة تحتاج لتصيح مسار المنتخب الأردني للابقاء على أماله في التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، وأن المرحلة الماضية شهدت الكثير من السلبيات والاخطاء التي اطاحت بنتائج المنتخب وقلصت من حظوظه بالتأهل، خاصة بعد الخسارة الاخيرة امام استراليا في اطار منافسات المجموعة الثانية.

ويحتل الأردن حاليا المركز الثالث في المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب استراليا برصيد 12 نقطة، ثم منتخب الكويت برصيد 7 نقاط، وبفارق الاهداف عن المنتخب الوطني الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم منتخب نيبال برصيد 3 نقاط، ثم تايوان بدون نقاط.

واعتبر المدرب الأردني عيسى الترك أن المنتخب عانى في الفترة الماضية من العديد من العثرات التي تسببت في تراجع نتائجه على صعيد النتائج والاداء. وطالب الترك اتحاد الكرة بالتوجه بعد مباراة الأردن امام تايوان، لعقد جلسة تقييم لا سيما أن المباراة التالية ستقام خلال مارس المقبل، ما يعني أن هناك فترة لتصويب الاوضاع، وبالتالي احياء فرص التأهل إلى كأس العالم.

وقال الترك: «يجب ان يكون بعد مباراة تايوان مرحلة تقييم لكل المسارات الفنية والادارية ومنظومة كرة القدم الادارية، لتفادي الخروج المبكر من التصفيات».

واقترح الترك أن يكون هناك لجنة خبراء من خارج الاتحاد تشارك في التقييم، وتضع الحلول المناسبة التي من شأنها تصويب اوضاع المنتخب، وتصويب اوضاع المنتخبات الاخرى التي ودعت المنافسات مبكرا في مختلف الفئات.

واعتبر الترك أن وجود مرجعية فنية في اتحاد الكرة يعد من الضروريات، ليكون مرجعا لمدربي المنتخبات، ويكون قادرا على مناقشات الاتحاد في الجوانب الفنية.

بدوره أكد المدرب الأردني جمال ابو عابد، أن الفرصة ما تزال متاحة للتأهل، لكن شريطة اتقان التعامل مع المرحلة المقبلة، وان المطلوب الان هو تغيير النهج التدريبي، ومعرفة ماذا نريد في كل مباراة، لافتا إلى ان المنتخب قادر على الظفر بنقاط مباراتيه امام منتخبي نيبال وتايوان، فيما تبقى المباراة “الاصعب الاسهل” هي امام الكويت والتي تشكل نقطة انطلاق نحو التأهل.

واشار ابو عابد إلى ان المنتخب مطالب بانتقاء تشكيلته لمباراة الكويت، وهذا يتطلب منه اجراء مباريات ودية خلال فترة التوقف لمعرفة قدرات اللاعبين وكيفية توظيفهم في مباراة الكويت المفصلية، لافتا إلى ان التدريبات دون مباريات لا تكشف مستوى اللاعب الحقيقي، وبالتالي ضرورة البحث عن مباريات ودية قبل مباراة الكويت للوصول إلى التشكيلة المثالية.

أما مدير نشاط كرة القدم في نادي الوحدات زياد شلباية، فاعتبر أن الخلل بات واضحا في المنتخب، وهذا يتطلب قرارا من اتحاد الكرة يعيد فيه هيكلة الجهاز الفني.

واشار إلى أن المدير الفني الحالي البلجيكي فيتال بوركلمانز، لم يتمكن حتى الان من احداث نقلة في اداء ونتائج المنتخب، ومن الضروري استبداله بمدرب على سوية عالية لانقاذ ما يمكن انقاذه. ولفت إلى أن المنتخب ما يزال يملك فرصة التأهل، لكن ذلك يحتاج لخطوات جريئة من اتحاد الكرة، لا سيما أن هناك فترة طويلة من التوقف بعد مباراة تايوان.

