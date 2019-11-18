دوليه

صرح المدرب المساعد للمنتخب العراقي رحيم حميد، ان «اسود الرافدين» سيخوضون المباراة المقبلة امام منتخب البحرين، بتكتيك مغاير عن مباراة إيران مشددا على ضرورة الابتعاد عن اقرب الملاحقين وبفارق كبير.

ويلتقي المنتخب العراقي غدا مع منافسه البحريني على ستاد عمان الدولي ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وذكر المدرب حميد ان المنتخب العراقي على اهبة الاستعداد لمواجهة البحرين وتحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث من وصيف المجموعة، و«بالتالي سيكون الفارق كبيرا بيننا وبين الوصيف بغض النظر عن باقي مواجهات المجموعة».

واضاف: «الجهاز الفني بقيادة السلوفيني كاتانايتش سيلعب باسلوب مختلف لاننا نعلم جيدا من اين تؤكل الكتف ولدينا المعلومات الوافية عن طريقة اللعب للمنافس لذا ستكون الطريقة مغايرة عن المباراة السابقة التي تمكنا من الفوز بها والحد من خطورة المنتخب الايراني وابطال هجومه وتفكيك دفاعاته». يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط حققها من الفوز على منتخبات إيران وكمبوديا وهونغ كونغ وتعادل أمام البحرين.

