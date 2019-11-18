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اليوغا تقضي على الاكتئاب


خلصت دراسة حديثة الى ان تمارين التنفس ورياضة اليوغا تساهم في التخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق. ونشر العلماء نتائج دراستهم بهذا الشأن على موقع MedicalXpress الإلكتروني، حيث توصلوا إلى استنتاج يفيد بأن ممارسة اليوغا تساعد في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية. وشملت الدراسة 30 شخصا تابع العلماء حالتهم الصحية خلال 3 أشهر. وقالت صاحبة الدراسة دكتورة بيولوجيا الأعصاب، ماريسا سلفيري، إن نوعية نوم المرضى تحسنت بعد شهر فباتوا أكثر هدوءا. أما أعراض الإرهاق الجسدي فزالت تقريبا، وباتت أقل وضوحا في بعض الأحيان. وتابعت سلفيري قائلة إن عددا أكبر من الناس سيمارسون اليوغا من أجل تحسين حالتهم الصحية ومزاجهم النفسي. وذلك بفضل معلومات يطرحها العلم .


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