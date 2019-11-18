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«سوبر كولن» في الصابرية

عبدالله جاسم
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الإثنين 18 نوفمبر 2019

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شهدت البلاد أمس وخاصة المناطق الشمالية أمطارا غزيرة مصحوبة بـ«البرد».
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لطبقة من الثلج تغطي أرض المناطق الصحراوية الشمالية وخاصة منطقة «الصابرية».
واكد خبراء الارصاد الجوية ان مثل هذا المشهد عبارة عن برد يتكون مع سحب الركام الرعدي، إلى جانب العواصف الرعدية وهي حبات مطر تتجمد بسرعة هائلة عند تصادمها مع بعضها بعضاً، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وتسمى «سوبر كولن» أو التبريد الكبير أو الهائل، مصحوبة برياح سريعة، ويطلق عليها البعض «ثلج» ولكن هي حبات بَرَد.


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