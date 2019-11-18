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نعقد العزم كثيرا على تقليل السكر في طعامنا، وإعادة النظر في نظامنا الغذائي، غير أن هذه النوايا تبوء غالبا بالفشل قبل الشروع في تطبيقها.

وتحمل دراسة كندية حديثة المزيد من الأخبار السيئة، حيث وجدت أن اتباع نظام غذائي عالي السكر يزيد خطر الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء، وله تأثير كبير على صحتنا.

وأجرى الدراسة باحثون بكلية الطب في جامعة ألبرتا الكندية، ونشرت في دورية تقارير علمية (Scientific Reports).

وأوضح الباحثون أن الأطعمة الغنية بالألياف تغذي بكتيريا الأمعاء «الجيدة» التي تعيش في الأمعاء، وتنتج أحماضا دهنية تعد ضرورية لاستجابة مناعية فعالة لعمل الجهاز المناعي البشري. في المقابل، فإن تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، يغذي الميكروبات “السيئة»، مثل الإشريكية القولونية المرتبطة بالالتهاب، ويقلل الاستجابة المناعية.

وفيما يلي مجموعة من الطرق التي تساعد على بدء نمط حياة صحي يوفر لك المزيد من الألياف الغذائية، ويقلل تناول السكر الضار، وفقا لموقع «إف.بي.ري» الروسي:

- إبريق ماء.. قال الموقع إن وضع شرائح الليمون أو البرتقال أو أوراق النعناع في إبريق من الماء يساعد على تعزيز الطاقة في الجسم وإنقاص الوزن، وينصح بتناول هذا المشروب كبديل عن المشروبات الغازية المحلاة.

- فطور الصباح..تناول المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الألياف يساعد على تحسين الصحة، وقد ثبت علميا أن الألياف تسهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتعد وجبة الفطور الوقت الأنسب لتزويد الجسم بمواد مغذية.

- طبق فاكهة.. الفاكهة بجميع أنواعها تعود بالكثير من النفع على صحة الإنسان، ما يستدعي إدراجها في النظام الغذائي والحرص على وضع طبق من الفاكهة على الطاولة أو في المكان الذي تجلس فيه غالبا. ويعد الموز والتفاح والبرتقال والأناناس من أفضل الفواكه.

- الأسماك.. وذكر الموقع -نقلا عن جمعية القلب الأميركية- أن الأحماض الدهنية تعد عنصرا ضروريا لصحة الجسم؛ لذلك يُنصح بتناول السمك على الأقل مرتين في الأسبوع. علاوة على ذلك، يُجمع الأطباء على أن الأسماك تعود بفائدة أكبر على الجسم مقارنة باللحوم، نظرا لأنها تمثّل مصدرا غنيا بالبروتين الحيواني والدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب.

