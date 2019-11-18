عمان – كونا: أصبح الرسم على جداريات المباني والمرافق العامة في الأردن وسيلة توظف اللون لـ أنسنة المساحات الاسمنتية واستنطاقها إما لبث رسائل إعلامية توعوية للمجتمع أو لإضافة طابع من الحيوية عليها.

وبادر فنانون أردنيون من الشباب بتطبيق فن الرسم على الجدران (الغرافيتي) على مجموعة مبان وسط العاصمة عمان وفي محافظات شمالية ضمن مشروع تنموي عالمي يهدف إلى التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لمجتمع يعيش في بلد يعاني ندرة الموارد المائية. كما تتزين أدراج جبلية عدة بألوان الطيف ضمن مشروع شبابي آخر لافت للأنظار.

