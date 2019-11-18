مال وأعمال

أعلن الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB عن تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي البنك بمبلغ 12.8 مليون دينار كويتي تقريباً وبربحية سهم بلغت 13.18 فلساً لتسعة أشهر من عام 2019 بينما سجلت اجمالي الإيرادات التشغيلية مبلغ 51.8 مليون دينار تقريباً.

وقد أظهرت النتائج نمو أصول KIB بـنحو 353 مليون دينار وبنسبة 17% وصولاً إلى 2.43 مليار دينار مقارنة بـنحو 2.08 مليار دينار تقريباً في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة نمو حجم محفظة التمويل بنحو 205 ملايين دينار وصولاً 1.75 مليار دينار تقريباً مقارنة مع 1.54 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي محققة بذلك نمواً بنسبة 13%. من جانب آخر، ارتفعت حسابات المودعين بنحو 73 مليون دينار وبنسبة 6% تقريباً وصولاً إلى 1.38 مليار دينار تقريباً مقارنة مع 1.30 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا وقد أضاف الجراح إلى أن نسب التوزيعات على حسابات المودعين سجلت عائداً سنوياً لوديعة البشرى ثلاث سنوات بالدينار الكويتي ليبلغ 3.7% ولوديعة أرزاق بنسبة 3.5% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. من جانب آخر، بلغ صافي العائد السنوي لحساب التوفير الاستثماري بالدينار الكويتي 2.1% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، فضلاً عن أن توزيع الأرباح على حساب التوفير الاستثماري يتم بشكل ربع سنوي والذي يعكس أداء البنك. هذا وقد تم إيداع الأرباح في حسابات السادة المودعين فور إعلان النتائج المالية.

كما أوضح الجراح أن KIB يحقق المزيد من النمو عاماً بعد عام وذلك بفضل استراتيجيته التي يمضي في تطبيقها، والتي تهدف إلى تعزيز الطريقة التي يتعامل بها مع العملاء إلى جانب تلبية احتياجاتهم المتغيرة، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. مؤكداً أن هذا النمو يساعد KIB على مواصلة تنفيذ أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز وتأكيد مكانته كمصرف إسلامي رائد، إذ لطالما حظي بالثقة والسمعة الطيبة لسجله الحافل ومركزه المالي المتين وفرص النمو التي يتمتع بها.

ومن جانبه، أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KIB، رائد جواد بوخمسين: بأن إصدار KIB لصكوك الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني من عام 2019، قد انعكس على نسبة معدل كفاية رأس المال لتبلغ 20% ومعدل الرفع المالي 12.7% كما في 30 سبتمبر 2019.

كما أشار بوخمسين إلى أن وكالة التصنيف العالمية فيتش، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم، قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لـ KIB عند A+ وكذلك تثبيت القدرة الذاتية (VR) للبنك عند bb- مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لتقريرها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2019. إن النظرة المستقبلية المستقرة لـ KIB تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت. مؤكداً أن هذا التصنيف الائتماني الأخير يعكس المكانة المميزة لـ KIB ويسلط الضوء على المتانة المالية وسلامة استراتيجيته.

واختتم بوخمسين حديثه قائلا: خلال السنوات الأخيرة، حصد KIB مجموعة كبيرة من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية المتميزة، والتي تضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات المشرفة. وتشمل أحدث هذه الإنجازات حصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت وجائزة أفضل بنك إسلامي في الخليج، وأيضا الى جائزة التميّز في المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة أفضل بنك في استقطاب العملاء في الكويت من مؤسسة سي بي أي فاينانشال. وبالإضافة الى ذلك، حصل KIB على جائزة أفضل علامة تجارية في الكويت من مؤسسة سي بي أي فاينانشال. كما حصل أيضاً على جائزة أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال.

