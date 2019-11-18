مال وأعمال

كشف تقرير اقتصادي متخصص عن أن نسبة الانفاق العام في الكويت هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2018 ، حيث مثلت تلك النسبة 45 في المئة.

وأوضح تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية عن شهر أكتوبر 2019 إلى أن الأجور تمثل نسبة لا يستهان بها من الانفاق العام للكويت والتي تقل في أحيان كثيرة عن الانتاجية بالإضافة إلى تحويلات قد لا يذهب بعضها للمستحقين .

وأوضح التقرير أن هذه النسبة قد لا تعتبر مستدامة في ظل تطورات السوق النفطي والحاجة لربط الانفاق بالتنويع من خلال الانفاق الاستثماري أساساً.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم التقدير المبذول في إعداد بيانات الحسابات القومية لمختلف الوحدات المؤسسية والتي تشمل المشروعات المالية والمشروعات غير المالية والحكومة والقطاع العائلي والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات من وجهة نظر اقتصادية كلية.

ولفت أن إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للدولة نمواً وصل إلى 6.36 في المئة على أساس سنوي وشهرياً بنسبة 1.89 في المئة ويعود هذا النمو أساساً لارتفاع مكون الاحتياطي.

وأوضح التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الربع الثاني 10.65 مليارات دينار مقارنة بحوالي 10.13 مليارات في الربع الأول بنمو 5.1 في المئة، مضيفاً أنه لم تشهد الأهمية النسبية للقطاعات أي تغير يذكر وعلى رأسها القطاع النفطي بنسبة 47.9 في المئة لعام 2018 مقابل 45.8 في المئة في 2019 ، في حين ظلت الأهمية النسبية للقطاع غير النفطي عند 54.2 في المئة لعام 2019 و52.1 في المئة لعام 2018.

وعكس بعض الآراء التي تتنبأ بانهيار اقتصادي عام 2020 ، يعتقد التقرير أن هذا العام سيشهد انتعاشاً نسبياً ، ليصل النمو العالمي بمعدل 3.4 في المئة. فيما يصل معدل النمو في الكويت 0.6 في المئة في 2019 و3.1 في المئة في 2020. وأوضح التقرير أن معدلات النمو ارتفعت بسبب تحول السياسات الاقتصادية الكلية لتكون متكيفة بحيث يترتب عليها انتعاش نسبي.

