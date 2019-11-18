مال وأعمال

أفادت التقرير الصادر عن وزارة المالية أن انتاج الكويت النفطي ارتفع خلال شهر اكتوبر الماضي بواقع 9 آلاف برميل يومياً، من 2.651 مليون برميل يومياً ، بين شهري أغسطس وسبتمبر 2019.

حيث بلغ مستوى الإنتاج 28.49 مليون برميل يومياً، أقل من انتاج الشهر السابع بنحو 1.318 مليون برميل، حيث تركز النقص في السعودية ، فنزويلا، إيران. وفيما يتعلق بالأسعار قال أن سعر برميل النفط الكويتي ارتفع بواقع 1.81 دولار، خلال سبتمبر الماضي ليحقق 62.16 دولار، بارتفاع 3 % عن شهر أغسطس الماضي بينما حقق سعر سلة أوبك ارتفاعاً بنحو 2.74 دولار، واستقر السعر عند 62.36 دولاراً، بسبب اضطرابات العرض، وبشكل محدد بالمملكة العربية السعودية بعد ضرب موقعين نفطيين، وتوقف مؤقت لحوالي 5.7 ملايين برميل من إنتاج المملكة.

