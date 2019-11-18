مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة ، انها انفقت 10.7 ملايين دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية في اكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان ان الإحصائية الأخيرة للفترة المذكورة أظهرت أن هذا المبلغ تم صرفه على دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية. وأفادت بأن اجمالي ما تم انفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية اضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 6.1 ملايين دينار، مبينة انها أكثر المواد المدعومة كلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية. وأضافت ان ما تم انفاقه على دعم حليب ومغذيات الاطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 654 الف دينار انفقت على 21 من تلك المواد، في حين ان دعم المواد الانشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها حوالي 4.6 ملايين دينار.

