مال وأعمال

علمت «النهار» ان نسبة طلبات الاكتتاب في شركة بورصة الكويت بلغت ما يقارب 200% قبل 12 يوما من انتهاء موعد الاكتتاب في 100 مليون سهم. وقالت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان طرح 100 مليون سهم وهي تمثل نسبة 50% من اسهم شركة بورصة الكويت التي تمثل نحو 50% تم طرحها للمواطنين وفقا للاجراءات التي وضعتها هيئة اسواق المال وبورصة الكويت والمعلومات المدنية بحصول كل مواطن على 70 سهم وتم فتح السقف لامكانية تقدم اي مواطن بطلب للحصول على اي كمية من الاسهم بحد اقصى مليون سهم. وزادت مصادر ان الكميات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار يتم تغطيتها عبر المقاصة وفقا لبرنامج ipo- الكويت، لافتة الى ان من يرغب ممن يملك كميات تصل الى مليون سهم يكون عبر 10 فروع وفرتها «كامكو» بالتعاون مع بنك برقان للكميات الكبيرة مشددة على ان الاكتتاب مستمر حتى الساعة الواحدة ظهر الأحد 1 ديسمبر المقبل.

واشارت مصادر الى ان حالة الجدل الشرعي حول اكتتاب شركة البورصة وشركة شمال الزور وعما إذا كان هذا الاكتتاب «حلال» أم «حرام» لم تؤثر بشكل كبير في عملية الاكتتاب خاصة ان الغالبية ينظر لها من جانب استثماري واقتصادي فقط.

وزادت المصادر انه رغم المخاوف من طرح اكتتاب شركتي «البورصة» و«شمال الزور» للمواطنين في وقت واحد خوفا من تشتت المواطنين بين أسهم الشركتين وأولوية ضخ الأموال فيهما الا ان الطلب على الاكتتاب وخاصة البورصة فاق التوقعات وهو ما ظهر في ارتفاع معدل الاكتتاب خلال 17 يوما بنحو الضعفين من العدد المطلوب، لافتين الى انه سيتم تخصيص الكميات للمواطنين بآلية النسبة والتناسب على ان يحق لكل مواطن نسبة او كمية محددة من الاسهم المطروحة فيما ستعيد الجهات المشرفة على الاكتتاب الاموال الفائضة للمواطنين فور الانتهاء من عملية التخصيص.

وتوقعت مصادر لـ «النهار» ان ترتفع وتيرة النشاط على الاكتتاب خلال الايام الثلاثة الاخيرة من الاكتتاب حيث انه من المتوقع ان تصل الى 3 اضعاف الكميات المعروضة من الاسهم.

