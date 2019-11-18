مال وأعمال

حصدت «مجموعة التمدين»، ثلاث جوائز مرموقة عن «الكوت» و«360 كويت»، وذلك ضمن حفل جوائز مؤتمر البيع بالتجزئة المنظم من قبل مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 الذي استضافته دبي في أكتوير الماضي. وتأتي الجوائز تقديراً لمستويات التميز والابتكار التي تفرد بها كل من «الكوت» و« 360 كويت» في مجالات مختلفة تشمل التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وتجربة العملاء.

وخلال الحفل الذي أُقيم في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، حقق «360 كويت»، أول وجهة متعددة الاستخدام للرياضة، والتجزئة، والترفية في المنطقة، جائزتين ذهبيتين ضمن فئتي «تجربة خدمة العملاء» و«الإعلام الرقمي/ الاجتماعي». وقد حقق المساعد الإلكتروني «نوف» ذهبية «تجربة خدمة العملاء» كونه منصة ذكاء اصطناعي ثنائية اللغة يمكن للزوار التفاعل معها من خلال برامج المحادثة الأكثر استخداماً مثل «الواتس آب» و«فيسبوك ماسنجر» و«ويب تشات»، وذلك للإجابة عن جميع الاستفسارات وتكوين صورة عن العلامات التجارية والخدمات المتوفرة في المول. ويتفوق «نوف»، الذي يُعد الابتكار الأول من نوعه في الكويت، على أي مساعد إلكتروني آخر يعتمد على إعادة تشغيل النصوص فقط، حيث يمتلك شخصية طريفة وتفاعلية تحاكي الدردشة مع مساعد شخصي بشري ودود. واستمراراً لجهوده في تعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، حصد «360 كويت» ذهبية أخرى ضمن فئة «الإعلام الرقمي/ الاجتماعي» عن برنامج «سوشال واي فاي» الخاص به، وهو برنامج تحليلي يستخدم خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية (Wi-Fi) ضمن المول لبناء قاعدة بيانات مركزية تساعد في توجيه رسائل تسويقية مخصصة للزوار وفقاً لاهتماماتهم.

وتوثيقاً لدوره الرائد في تقديم كل ما هو جديد ومميز لإثراء تجارب الزوار، حصل «الكوت»، أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في الكويت، على جائزة فضية ضمن فئة «العروض الترويجية والفعاليات» عن برامجه التسويقية الحديثة، حيث حصد «الكوت» جائزته عن برنامج الشتاء الذي ضم العديد من المشاهير مثل نجم بوليوود شاه روخان، وفنانة التجميل وأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي نيكي من قناة «نيكي توتوريالز»، بالإضافة إلى العرض الحي لبرنامج «نيكلوديون» الشهير «سبونج بوب سكوير بانتس» ذو الشعبية الكبيرة بين الأطفال والعائلات على حد سواء.

وفي تعليقه على الجوائز التي حصدها كل من «الكوت» و«360 كويت»، قال أفيجيت ياداف، الرئيس التنفيذي لشركة التمدين لإدارة المجمعات: «تأتي هذه الجوائز تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها فرق العمل الخاصة بمراكز التسوق، وتؤكد شغفنا بالتكنولوجيا وتسخيرها لتحسين تجارب عملائنا، وهذا العام هو التاسع على التوالي الذي تحصد فيه «مجموعة التمدين» جوائز دولية لمشاريعها في الكويت». وأضاف: « نحن نسعى دائماً إلى تعزيز تجارب العملاء في مراكز التسوق التابعة لنا، من خلال استمرارنا بتقديم كل ما هو جديد واستثنائي وحصري لإثراء تجاربهم».

