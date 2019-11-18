مال وأعمال

افتتحت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، فرعها في مطار الكويت الدولي في مبنى T1 بحلته الجديدة، بحضور الرئيس التنفيذي لـ VIVA المهندس مزيد بن ناصر الحربي ونائب رئيس شركة المشاريع المتحدة UPAC المهندس حمد مال الله ومدراء تنفيذيين. ويأتي افتتاح هذا الفرع تحت مظلة استراتيجية التوسع الجديدة لـVIVA التي تتميز بآخر ابتكارات خدمة العملاء.

يتميز الفرع بأحدث حلول VIVA للخدمات الرقمية والترفيه من خلال فرع VIVA الرقمي ومحطة 5G التجريبية ومنطقة مخصصة للألعاب. وسيوفر هذا الفرع أيضاً خدمة لجميع المسافرين، حيث سيتواجد موظفو VIVA على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لمساعدة العملاء والرد على استفساراتهم.

يعيد فرع VIVA الرقمي تعريف دور الفرع في العصر الرقمي الذي يضع تجربة العملاء ضمن أولوياته ويلبي رغبات التحول من عقلية المعاملات إلى تلك التي تضع خدمات العملاء والخدمات الاستشارية أولاً. إنه يمكّن VIVA من تقديم تجربة حقيقية مع القدرة على الدمج بين الفرع التقليدي والتقنية المتقدمة، حيث يقدم العديد من الخدمات التي تتضمن الاستعلام عن الرصيد، وإعادة تعبئة الخط، ودفع الفواتير، واستبدال الشريحة. من خلال تطبيق هذه التكنولوجيا المصرفية الرقمية ذات القيمة المضافة، سوف تطلق VIVA تجربة عملاء حقيقية بسهولة ويسر، وتحول الفروع التقليدية إلى فروع مجهزة بالكامل من الناحية التكنولوجية.

وتتطلب الزيادة في قاعدة العملاء مواصلة تجديد فروع VIVA والقنوات الأخرى لمواكبة متطلبات العملاء وضمان تلبية احتياجاتهم، وتقديم الخدمات والمنتجات لهم وفق أحدث وأفضل المعايير في عالم الاتصالات.

