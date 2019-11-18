مال وأعمال

دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. نايف الشمري متخذي القرار إلى ضرورة وضع استراتيجية لخطط التنمية والرؤية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت لم تحقق الهدف المنشود لتعزيز الإيرادات غير النفطية نظراً لأن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بأوضاع متقلبة لا تمنح المستثمرين الثقة واليقين لاسيما في ضوء ما يحدث من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤكدا أن تداعيات تلك الاوضاع تنعكس سلباً على اقتصاديات دول المنطقة والخليج ومن بينها الكويت. وقال الشمري في حوار أجرته النهار ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووضع البريكست جعل المستثمرين في منطقة اليورو يعيشون حالة من عدم اليقين نتج عنها تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية وتعطل في اتجاهات الاستثمار وهو الأمر الذي ينعكس على الاستثمارات الكويتية في أوروبا وكذلك في الصين واميركا، مشيراً إلى ان اسواق النفط العالمية تشهد تذبذباً نتيجة لتلك الأحداث ما يؤثر على الإيرادات النفطية للدول المنتجة والتي تأثرت بعجوزات مالية أثرت على الاحتياطي. وأضاف الشمري إلى أن استثمارات الكويت تتأثر نتيجة للتعاملات التي تتم من قبل الشركات الاوروبية مقابل خروج بريطانيا حيث تغير الوضع الاستثماري واتجاهاته بشكل غير ايجابي على خلاف السابق حيث كانت هناك حرية على دخول وخروج الأموال من بريطانيا وهذا نتج عنه ضبابية لتحقيق استدامة الاستثمارات الكويتية في أوروبا. وطالب الشمري بضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم بشكل سريع بوضع آليات محددة تسمح لمخرجات التعليم بتحقيق قفزة تواكب التطورات التكنولوجية وتسهم في خلق مناخ يعزز من دور المهارات نظراً لأن المنافسة في سوق العمل بطلب ذوي المهارات أصبحت تمثل مؤشر الفرص الوظيفية لاسيما في القطاعات الاقتصادية وفيما يلي التفاصيل:

? بداية إلى أين يتجه الاقتصاد الكويتي؟ وما العوامل التي تسهم في تنمية إيرادات الدولة؟

? رؤية المستقبل تفتقر إلى استراتيجية واضحة المعالم مع اعتماد خطط تنموية جادة تتم وفق تعاون مع الدول المجاورة من أجل تنفيذ خطط التكامل الاقتصادي الخليجي لاسيما ومع تعزيز تطلعات الكويت ورؤية الدولة 2035 بحيث يتم استقطاب المستثمرين لجلب الخبرات وتدريب الكويتيين وتأهيلهم لسوق العمل بما يدعم النمو الاقتصادي المستقبلي بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويجب علينا أن نتوقف أمام الأوضاع الاقتصادية والعالمية وأثرها على الكويت، مع ضرورة تحديد الاتجاهات الاقتصادية وعرضها للتنفيذ وفق آلية عملية فاعلة لا تقبل التأخير حتى يمكن تنفيذ الخطط بشكل سليم ومتكافئ مع التطورات العالمية وكذلك التحديات.

تقلبات الاقتصاد

? ما مدى تأثير العلاقة الاقتصادية الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المحلي؟

? هناك حدثان مهمان يؤثران على الاقتصاد، الأول: يتعلق بالحرب التجارية الأميركية مع الصين وقد انعكست على الاقتصاد العالمي والخليجي والكويتي بالتباطؤ والركود أما الحدث الثاني: يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست وهو ما دفع المستثمرين للدخول في حالة من الترقب والتأني للحالة غير المعلومة لخروج بريطانيا وهو ما جعل المستثمرين يعزفون عن الدخول في أي نوع من الاستثمارات نظراً لوجود حالة من عدم اليقين في الوضع الاقتصادي وما يتبعه من تحديات.

? ما التأثيرات التي تنعكس على الاقتصاد بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي؟

? التباطؤ الاقتصادي ينعكس على الدول المصدرة للنفط حيث بدأت الصين تتأثر بنوع من الانكماش وبدأ القطاع الصناعي تحديداً يواجه تراجعاً وقد أثر ذلك بشكل مباشر على الطلب على النفط وبالتالي انعكس على الأسعار ما ترتب عليه حدوث عجوزات مالية تأثرت بها دول الخليج ومنها الكويت، وفيما يخص التباطؤ الذي حدث في الصين فقد انعكس على دول أخرى أيضاً ويتضح ذلك على الدول المستوردة للنفط وباتت هناك حالة من عدم اليقين بشأن الأسعار وهل ستعود للارتفاع أم أن الامور ستظل على هذه الحالة .

الاستثمارات الكويتية

? هل تتأثر الاستثمارات الكويتية في بريطانيا بسبب هذه الحالة؟

? بالتأكيد أن الكويت تتأثر نتيجة للتعاملات التي تتم من قبل الشركات الاوروبية مع بريطانيا بشكل مختلف على خلاف السابق حيث كانت هناك حرية على دخول وخروج الأموال من بريطانيا وهذا نتج عن ضبابية خروج بريطانيا ولاشك أن استدامة الاستثمارات الكويتية في أوروبا عقب خروج بريطانيا قد يسبب قلقاً ما ينعكس على الاستثمارات بحالة من عدم اليقين كذلك وهي مؤثرات غير إيجابية للاستثمارات الوطنية هناك.

? ما رأيك في الخطط التنموية ومراحل التأخير في الإنجاز؟

? هذا الأمر يتطلب النظر في الخطط التنموية للبلدان المجاورة مثلا المملكة العربية السعودية لديها استراتيجية واضحة في تنفيذ الخطط التنموية بعكس الكويت حيث يلاحظ بطء التنفيذ في رؤية 2035 فيما نرى السعودية تنفذ مشاريع الرؤية بشكل سريع وذلك يعود إلى الإصلاحات واستراتيجية تنفيذها بينما نحن في الكويت لا يوجد لدينا قرار واحد للإصلاحات فبعض التشريعات المعطلة في مجلس الأمة أدت إلى تعطل التنفيذ لذا يجب إقرار التشريعات قبل التنفيذ حتى تسير عجلة الإنجاز وفق الاستراتيجية المحددة ومع ذلك مازالت الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة ومحددة هي الحل كما وأن تحديد الأولويات أصبح أمراً ضرورياً لتسريع عجلة التنمية.

? وهل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لم تحقق الهدف المنشود؟

? للأسف الإصلاحات لم تحقق نتائج ملموسة أو أنها لم تسرع تنفيذ المشاريع وذلك كون القفزة المطلوبة غير متوافرة لتتوافق مع الإصلاحات على أرض الواقع ولذلك نجد أن هناك تراجعاً في الإنجاز بشكل ملحوظ يؤكد أن هناك خللاً واضحاً يتطلب معالجة سريعة.

? هناك تصاريح رسمية صدرت عن إشراك القطاع الخاص في التنمية كيف تتم هذه الشراكة وهل تحقق جزء منها؟

? الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص ضمن الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز نسبة الـ 20 في المئة واذا قمنا بالمقارنة بكوريا الشمالية كدولة أكثر اشتراكية نجد أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز نسبة الـ 40 في المئة وهو ما يعطي انطباعاً أن المساحة التي يتحرك فيها رواد الأعمال محدودة جداً ولذا نجد أن نسبة 80 في المئة لا يمكن التحرك بها لهيمنة الدولة عليها وهنا يطول الحديث لذا نعود لنتحدث عن نسبة الـ 20 في المئة والقطاعات مثلاً قطاع التجزئة وقطاع الخدمات بشكل عام مسيطر، وهنا يلاحظ أن نسبة الـ 20 في المئة ذاتها تهيمن عليها قطاعات لا تسمح للمبادرات بالتحرك وغير مفيدة للاقتصاد المحلي لا نري قطاعات صناعية أو حرفية أو قطاعات تمنح الاقتصاد قيمة مضافة ونحن نحتاج لقطاع الخدمات لكن بعيدا عن الهيمنة وقامت وزارة التجارة مشكورة بإصلاح ومنح التراخيص التجارية للتشجيع على فتح آفاق المبادرات في مقابل ذلك نجد تراخيص لأنشطة حيوية مجمدة ولا يسمح لغيرها بالحصول على ذات النشطة لعدم تكرارها وهنا يجب اصدار قرارات بإلغاء أي ترخيص لا يزاول المهنة خلال 3 سنوات حتى تمنح الفرصة للغير وهي قطاعات حيوية ويعتبر ذلك تحكماً في السوق ولا ننكر الجهود الكبيرة التي نفذتها وزارة التجارة لتسيير الأنشطة التجارية وقد انعكست تلك الجهود إيجاباً على رفع الكويت في المؤشرات العالمية لسهولة تيسير الأعمال ولكن هناك أموراً يجب تطويرها على أرض الواقع تنفذ بمنطقية ولذا لم تنعكس الإصلاحات على اشراك القطاع الخاص في تنمية الناتج المحلي الإجمالي ونحن نفتقر للقيمة المضافة في هذه القطاعات.

الناتج المحلي

? ما هو المطلوب من الدولة لرفع نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لمضاعفتها؟

? يجب على الحكومة أن توجه الأنشطة حسب حاجة الاقتصاد والقيمة المضافة وتعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين في انشطة القطاع الخاص ولا تمنح الفرص للوساطة والمحسوبية.

? ما الأدوات التي يجب طرحها لتنشيط الاقتصاد وتمويل المشاريع؟

? طرح سوق السندات ضرورة وهو مصدر للسيولة ومن جانب آخر يجب التوسع في الأنشطة.

? هل هناك إصلاحات يجب اتخاذها لتوظيف مخرجات التعليم وفقاً لسوق العمل ؟

? سوق العمل يواجه سنوياً مخرجات تقدر بـ 20 ألف طلب عمل وهناك حالات تقاعد بنحو 6 الاف ولذلك لا يوجد توازن في المخرجات مقابل التقاعد وكذلك بوفرة فرص العمل للمواطنين وبالنظر لحجم المخرجات نجد أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الـ 20 ألفاً فقط هي التي تحصل على وظيفة وبشكل أدق لابد أن نعلم ان سوق العمل محدود جداً نظراً لأن هناك 80 في المئة من الأنشطة تهيمن عليها الحكومة وهو ما يعني أن الحكومة إذا لم تخلق وظائف يصبح هناك تكدس من الموظفين في القطاع العام واذا لم يقوم بالتوظيف تحدث إشكالية وتراكم طلبات توظيف وهنا تزداد الإشكالية تعقيداً لذا نجد أن القطاع الخاص لا يستوعب مخرجات التعليم وهناك محاولات بحثية عالمية لاستخدام الروبوتات الذكاءالاصطناعي والذي يهدف إلى الاستغناء عن الأيدي العاملة، وهو الامر الذي سوف يخلق بطالة حيث تؤكد الدراسات انه وعلى المدى القريب بحلول 2026 سوف تختفي نحو 1.5 مليون وظيفة.

? ما الحلول من وجهة نظركم لسد الفجوة المستقبلية للوظائف لدينا في الكويت؟

? يتطلب إعادة النظر في منظومة التعليم لأن سوق العمل مستقبل والذي يصدر هو التعليم ولذا يجب تطوير النظام التعليمي وفق الرؤيا المستقبلية مع معالجة الاختلالات في التعليم فضلا عن ذلك هناك تسارع يسابق تطور التعليم لذا يجب أن نسخر الجهود من أجل تنامي الاستثمارات مع مواجهة تسارعات الاقتصاد وذلك يتطلب قفزة سريعة لتحسين التعليم وليس معالجة خلل قديم.

تطوير التعليم

? كيف يمكن ربط منظومة التعليم بالتطور الاقتصادي وتنويع الدخل؟

? تطور منظومة التعليم تتعلق مباشرة بتطور الاقتصاد من خلال خلق مناهج تعليمية قادره على مواكبة متطلبات الاقتصاد بحيث يتم تصنيف المخرجات في إطار مناهج تعليم تناسب القفزة الاقتصادية وفقا لمتطلبات سوق العمل لذا فإن المنظومة الشاملة لتنمية تعتمد على نظام قائم على التكنولوجيا ما يتطلب دعم استراتيجية التعليم بما يتوافق مع التسارع التكنولوجي حتى لا نظل في بوتقة الإصلاح الداخلي في حين أن العالم من حولنا يتطور بشكل قد يصعب اللحاق به.

? هل نحتاج إلى تقارير ومؤشرات ترصد متطلبات سوق العمل ؟

? هناك تعاون مابين جامعة الكويت و هيئة القوي العامله والمجلس الأعلى للتخطيط ولجان على مستوى عال تقوم برصد نتطلبات السوق إلا أنه يحدث تغير حيث توجد تخصصات قديمة بالإضافة إلى أن الكليات مازالت كما هي وكذلك المناهج لم يطرأ عليها سوى تعديلات بسيطة، وهو ما يؤكد عدم وجود تطورات ايجابية في ظل الوضع الحال للمنظومة التعليمية.

? هل يمكن إعادة هيكلة المنظومة التعليمية الشاملة في وقت قريب ؟

? إذا أردنا تطوير المنظومة التعليمية وجب علينا التخلي عن أسلوب مازلنا ندرس اتخاذ قرار سريع واجب التنفيذ ومدروس في ذات الوقت ولنكتفي من أسلوب العمل على إصلاح الخلل الاقتصادي وهناك تحديات فاقت الإصلاحات ذاتها لان الاقتصاديات العالمية ليست ثابتة تنتظرنا حتى نصلح الخلل لتنهض ونلحق بها بل الأمر يتخطى ذلك حيث تمر الاقتصاديات بطفرة كبيره وتغير متتالي بينما لانزال نتحدث عن الخلل والإصلاحات.

? ما المطلوب من الحكومة في الوقت الراهن لملاحقة التطورات العالمية المتلاحقة؟

? البيروقراطية أحد أهم المعوقات للنهوض بالاقتصاد لتنفيذ القرار، لذا يجب التخلي عن المعوقات ولابد من تأسيس جهه تكون منوطة بالقرار الاقتصادي حتى يمكن الخروج من قنوات التشابك الحكومي والبيروقراطية.

? ما التوجهات التي يمكن اعتمادها من قبل متخذي القرار لتنفيذ رؤية 2035؟

? الواضح ان هناك توجهاً لتتوافق رؤية 2035 مع القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الرؤية ومنها تطوير الجزر وإنشاء مدينة الحرير أو المنطقة الاقتصادية الشمالية، وما يتردد عن الرؤية جيد وهناك وعود لإشراك القطاع الخاص وأيضاً للحصول على تمويل من البنوك المحلية لتنشيط القطاع المصرفي والمالي ولكن حتى اليوم لا توجد رؤية واضحة لبدء التنفيذ حسب ما يتردد وهنا تطرح تساؤلات هل الأوضاع التجارية الحاصة مع الصين من شأنها وان تؤثر على تنفيذ الرؤية.

مستقبل اقتصادي

أوضح د. نايف الشمري أن تحويل الكويت إلى مركز تجاري وإقليمي يتطلب استراتيجية سريعة تحدد الاتجهات لمستقبل الكويت سواء لتحويل الكويت وجهة سياحية أو مالية استثمارية أو صناعية يتركز عليها التنمية الصناعية مبيناً أن الهدف من تحويل الكويت مركزاً تجارياً مالياً لم يتوج بالاستراتيجية التي يمكن اعتمادها لتنفيذ هذه الرغبة السامية.

حدوث أزمة

ذكر الشمري أن القطاع النفطي يتطلب استراتيجية للتنويع الاقتصادي لاسيما في ظل المساعي لرفع معدلات الموارد المالية للدولة للمساهمة في تجنب الاتجاه نحو الاحتياطي العام لسد العجوزات في ضوء تراجع أو تذبذب أسعار النفط خصوصا وأن الدول المتقدمة تعمل على البحث عن البدائل النفطية وهو ما يعكس ضرورة الحرص على تعزيز القدرات للصناعات النفطية مع تنويع القطاعات الأخرى للمساهمة في تنمية الإيرادات حتى نتجنب حدوث أزمة اقتصادية حادة.

قيمة مضافة

قال الشمري ان الاستثمار في قطاع الصحة والتعليم والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات ممكنة وتسمح بتنويع مصادر الدخل من أجل خلق منتج ذو قيمة مضافة نظراً لأن الوضع العالمي يعمل حاليا على القيمة المضافة وليس الصناعات التقليدية منوهاً إلى أن الصناعات المتطورة والمتوفرة في السوق لمحلي وإن كانت نفطية لا يمكن أن توصف بالقيمة المضافة إلا إذا تم توجهيها لرفع معدلات الدخل مع منافستها لمثيلاتها عالمياً.

تنافس الأداء

أشار الشمري إلى أن خريجي الكليات في جامعة الكويت يمنحون في جميع المجالات دورات قبل خروجهم لسوق العمل من أجل تنمية أداء الخريج داعيا حملة المؤهلات الاقتصادية إلى ضرورة تنمية المهارات في الدورات التدريبية حيث ان القطاعات لديها تنافس من الجامعات الخاصة والعالمية مؤكداً أن المؤهلات التقليدية مع المهارات أصبحت تشهد تنافساً كبيراً في ضوء المتطلبات الوظيفية.