مال وأعمال

استقبل مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح بمكتبه امس كلاً من: عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفيير كاديك، وسفيرة فرنسا لدى الكويت ماري ماسدوبوي. في بداية اللقاء رحب الرباح بالضيوف وقدم نبذة حول دور الغرفة ومساهماتها في الاقتصاد الكويتي، كما أشاد بالعلاقات التاريخية والمشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكداً استعداد الغرفة لحث أصحاب الأعمال على إقامة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتهيئة السبل للمستثمرين وكذلك تبادل زيارات الوفود التجارية مما لها من أهمية في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في فرنسا، معرباً عن استعداد الغرفة لتقديم خدماتها للوفود التجارية وتوفير الفرصة لأصحاب الأعمال من فرنسا للالتقاء بنظرائهم الكويتيين.

وعبّر كاديك عن سعادته بزيارة الغرفة، موضحاً أن زيارته للكويت تأتي في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكويت و فرنسا، والاطلاع على أحوال المقيمين الفرنسيين في الكويت، كما أوضح اهتمامه بدفع عجلة العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين في شتى القطاعات، ومؤكداً حرص الحكومة الفرنسية على توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية.

