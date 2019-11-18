مال وأعمال

قالت مدير عام شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» نبيلة العنجري إن عوامل اقتصادية موضوعية عديدة تقف وراء نمو وتطور معرض «هوريكا الكويت» الذي ينعقد للسنة التاسعة على التوالي من 20 إلى 22 يناير المقبل في ارض المعارض الدولية في مشرف.

وقالت العنجري، التي ترأس اللجنة المنظمة للمعرض، إن من أهم هذه العوامل:

1- ارتباط المعرض وتخصصه بثلاثة قطاعات حيوية في الاقتصاد الكويتي، أولها الصناعات الغذائية والمشروبات ذات العلاقة المباشرة بالأمن الغذائي، وقطاع الفنادق والمطاعم والطيران، وثالثا قطاع خدمات الضيافة اللوجستي الذي اصبح قائما بذاته، هذا اضافة إلى شركات ومؤسسات مختلفة تقدم الخدمات لهذه القطاعات.

2- القيمة السوقية المتزايدة باستمرار لهذه الاسواق، حيث تعرف الكويت حاليا أعلى معدل نمو سنوي للصناعات الغذائية بين دول منطقة دول مجلس التعاون ( 9.6%.). ورغم الظروف المتوترة في المنطقة، فإن الحركة الفندقية تشهد حاليا انشاء وافتتاح مشاريع وانشاءات مليارية. وإلى جانب ذلك تقترب سعة مطار الكويت الدولي شيئا فشيئا من استيعاب ما يقارب 25 مليون مسافر بما يعنيه ذلك من انعكاسات على خدمات الضيافة ككل.

3- اكتساب معرض «هوريكا الكويت» مكانة خاصة في خارطة المعارض على جميع المستويات بحيث اصبح للكويت سمعة عالية في هذا المجال، وذلك رغم بطء مسيرة مشاريع التنمية وتأخر التحول إلى مركز مالي وتجاري.

واكدت العنجري أن «شركة ليدرز جروب استطاعت من خلال المعرض، وبالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» ارساء شبكة علاقات متينة مع جميع صناع قطاع الضيافة في البلاد، وقد نجحنا في مراكمة خبرات لوجستية وفنية ومهنية هي الاولى من نوعها، وهذه الخبرات قادرة على افادة نشاط تطوير تنظيم وتخطيط المعارض ككل». وتوقعت العنجري ارتفاع الطلب على خدمات الضيافة والسياحة في الكويت في السنوات القليلة المقبلة رغم كل ما يعانيه هذا القطاع من إهمال وتخبط حكومي، وهذه التوقعات تنبع من المؤشرات التالية:

-المعطيات المجمعة التي تؤكد ارتفاع معدلات المداخيل الفردية وتعكس ايضا نوعا من الرضى العام بين المستهلكين وثبات ثقتهم في مواجهة الاوضاع الاقليمية والعواصف التي مرت بها في الاشهر الماضية.

- صلابة الأوضاع المالية التي تمنح قوة خاصة للاقتصاد الكويتي حتى في ظل تأخر الاصلاح والتنمية، وهي صلابة تسهل تحمل الانفاق الاستثماري المقدر للعامين المقبلين بـ53 مليار دولار بدون أي اعباء وفق بعض الجهات العالمية مقارنة بأصول الصندوق السيادي والاحتياطي النقدي لدى بنك الكويت.

- تعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار ومشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات التطوير العقاري والتعليم وإدارة المياه والصرف الصحي والسياحة والنقل وإدارة النفايات الصلبة.

وختمت بأن مختلف هذه المعطيات التي ستنعكس نموا قويا في تحسن الانماط الاستهلاكية باتجاه وتطور الضيافة ونمو سياحي وفندقي يرافق المشروعات الجديدة، وخاصة اذا طبقت الكويت التأشيرة السياحية المماثلة لما اصبح مطبقا في دول الخليج عامة، وآخرها، وأهمها، المملكة السعودية الشقيقة، التي لابد ان ينعكس انفتاحها السياحي على الكويت بصورة أو أخرى.

