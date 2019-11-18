مال وأعمال

يسعى بنك الكويت الوطني باستمرار إلى مكافأة عملاء باقة الشباب وذلك من خلال تقديم مجموعة من العروض والمزايا الاستثنائية والحصرية التي تتماشى مع اهتماماتهم وتواكب أسلوب حياتهم، ومن هذا المنطلق عمد البنك إلى الإطلاق منذ بضعة أشهر حملة مخصصة لهم تؤهلهم الحصول على فرصة ربح سيارة هوندا HR-V وذلك عند استخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل. وسيكون أمام عملاء الشباب فرصة واحدة للفوز بسيارة هوندا HR-V في السحب الذي سيتم في شهر يناير 2020 وذلك مقابل كل عملية مصرفية تتم من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل أو عند تحديث رقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني عبر البرنامج. بينما سيكون أمام عملاء باقة الشباب ممن يحولون مكافأتهم الطلابية إلى البنك فرصتين للفوز خلال سحب شهر يناير 2020 وذلك مقابل كل عملية مصرفية من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل أو عند تحديث رقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني. وتصل فرص الربح إلى 15 فرصة كحد أقصى في الشهر وذلك عبر إجراء أي معاملات مصرفية أو تحديث رقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

وتعقيباً على هذه الحملة المميزة أعلن علي حسين مدير تنفيذي في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلاً: «نحرص في بنك الكويت الوطني دوماً على منح عملاء باقة الشباب حملات استثنائية تلبي اهتماماتهم وتطلعاتهم، وللدخول في السحب ما على العملاء إلا تحميل واستخدام خدمة الوطني عبر الموبايل».

