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شركة إماراتية سحبت بيانها عن حريق في حقل للطاقة الشمسية


سحبت شركة شمس الإماراتية للطاقة البيان الذي أصدرته، أمس السبت، وأعلنت فيه نشوب حريق في محطة شمس 1 للطاقة الشمسية بمنطقة الظفرة في أبوظبي.
ووصفت الشركة البيان المذكور بأنه «غير نهائي»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن الحريق، مؤكدة أن فرق الإطفاء وإدارة الدفاع المدني بأبوظبي أخمدته، دون أن ترد أنباء عن أي إصابات.
وتمثل «شمس 1» واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتعود ملكيتها إلى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (60 في المئة) وشركة توتال (20 في المئة) وشركة أبينغوا 20 في المئة.
وتصل قدرة هذه المحطة للطاقة الشمسية المركزة 100 ميغاوات، وتم إنشاؤها في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي في مارس 2013، فيما بلغت تكلفة بنائها 600 مليون دولار .


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