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مال وأعمال

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اعتباراً من ديسمبر المقبل

مصر تخفض أسعار بعض السلع التموينية


تستعد الحكومة المصرية لتخفيض بعض أسعار السلع المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من ديسمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أمس السبت قوله إن سعر قنينة زيت الطهي سيقل إلى 8.5 جنيهات مصري (0.53 دولار) مقابل سعرها الحالي 9.5 جنيهات.
وأضاف أن سعر السكر سيقل إلى 8.5 جنيهات للكيلوغرام بدلا من 9 جنيهات، بينما سيخفض سعر الأرز إلى 8 جنيهات للكيلو بدلا من 9 جنيهات، وسينزل الدقيق المعبأ إلى 6.5 جنيهات بدلا من 6.75 جنيهات.ولم يوضح وزير التموين سبب خفض تلك الأسعار.
وأعادت الحكومة المصرية 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في أكتوبر الماضي بناء على أمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين، في وقت سابق من هذا العام، بعدما بدأت مراجعة منظومة الدعم لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.


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