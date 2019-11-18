مال وأعمال

تمكن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، من إزاحة منافسه جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون من المركز الأول في قائمة أغنياء العالم، بثروة بلغت 110 مليارات دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات. وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها غيتس من الاحتفاظ بالمركز الأول كأغنى رجل في العالم منذ أكثر من عامين. وكان الملياردير الأميركي مؤسس مايكروسوفت قد وصل إلى المركز الأول لوقت قصير الشهر الماضي، بعد أن أعلنت أمازون أن أرباحها الفصلية هبطت بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام السابق. لكن غيتس عاد وخسر مركزه سريعا لصالح بيزوس آنذاك. وحسب موقع «بزنس إنسايدر» فإن اعتلاء غيتس للمركز الأول يعود بشكل جزئي إلى صفقة الـ 10 مليارات دولار التي فازت بها مايكروسوفت لتخزين بيانات وزارة الدفاع الأميركية والتي ساهمت في زيادة أسهمها في وقت تراجعت أسهم أمازون، التي كانت تنافس على الصفقة، بنسبة 2 في المئة. وارتفعت أسهم مايكروسوفت هذا العام بقيمة 48 في المئة، ما زاد قيمة الأسهم التي يمتلكها غيتس في شركة البرمجيات العملاقة. بيزوس، الذي تخلى هذا العام عن جزء من أسهمه في أمازون لزوجته وفقا لصفقة الطلاق بينهما، أصبح الآن في المركز الثاني بثروة تبلغ قيمتها 108.7 مليارات دولار.

