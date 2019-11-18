مال وأعمال

قالت صحيفة «Les Echos» الفرنسية، إن روسيا تسير في طريق الامتناع عن الدولار في تعاملاتها المالية والتجارية، بسبب توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبهدف تفادي العقوبات الأميركية.

وأوضحت أن روسيا وقعت اتفاقيات لاعتماد العملات الوطنية مع عدد من الدول التي علاقاتها متوترة أيضا مع الولايات المتحدة، مثل إيران وتركيا والصين، بالإضافة إلى تعزيز موسكو لاحتياطاتها من عملات دول «بريكس»، حيث قُدرت سنة 2018 بما قيمته 125 مليار دولار.

وأشارت إلى أن السياسة التي تتبعها موسكو في إطار تخفيض اعتمادها على الدولار أدت إلى استقرار قيمة الروبل بل وتعزيزه بنسبة 7.6 في المئة أمام الدولار.

وقد صرح نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشوف، في وقت سابق، أن موسكو تخطط لتخفيض حصة الدولار في احتياطاتها النقدية بحلول سنة 2020 ، في إطار الهيكلة المالية الجديدة.

