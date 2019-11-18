مال وأعمال

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين والولايات المتحدة أجرتا «محادثات بناءة» بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى.

وأضافت أن ليو هي نائب رئيس وزراء الصين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن شاركوا في الاتصال.

وقالت إن كلا من الجانبين ناقش القضايا الأساسية للجانب الآخر خلال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي واتفقا على استمرار الحوار.

وتسعى إدارة ترامب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأميركية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأميركية بتدابير مماثلة.

وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.

وتخوض الولايات المتحدة والصين معركة تجارية مريرة. ففي العام الماضي، تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية على بضائع بعضهما البعض تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وظل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتهم الصين منذ فترة طويلة بممارسات تجارية غير عادلة وبسرقات في مجال حقوق الملكية الفكرية.

وفي الصين، ثمة تصور بأن الولايات المتحدة تحاول كبح نهوضها.

وتظل المفاوضات بين الجانبين جارية لكنها لا تزال متقلبة. وتزداد شقة الخلاف بينهما بشأن قضايا، من بينها كيفية التراجع عن التعريفات الجديدة والتوصل إلى اتفاق.

وأثر هذا النزاع على الاقتصاد العالمي وأضر بالأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم.

وتهدف سياسة تعريفات ترامب الجمركية إلى تشجيع المستهلكين على شراء البضائع الأميركية من خلال جعل السلع المستوردة أغلى ثمنا.

وحتى الآن ، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على نحو 250 مليار دولار من البضائع الصينية، وقد ردت الصين بفرض رسومٍ على 110 مليارات دولار من المنتجات الأميركية.

وقدمت واشنطن ثلاث جولات من التعريفات العام الماضي، إذ فرضت رسوما تصل إلى 25 في المئة من قيمة السلع، على عدد من المنتجات الصينية، من الحقائب اليدوية إلى معدات السكك الحديد.

وردت بكين بتعريفات جمركية تتراوح بين 5 و25 في المئة على السلع الأميركية بما في ذلك المواد الكيمياوية والفحم والمعدات الطبية.

وهدد كلا الجانبين باتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال فرض تعريفات جديدة ورفع الضرائب الحالية في الأشهر المقبلة.

