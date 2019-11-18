آخر النهار

أعاد الفنان أحمد فتحي إحياء التراث اليمني بعد إقامته حفلاً في مطعم «ليالي عدن»، معيداً لعشاق الفن الأصيل اليمني ذكريات الألوان الغنائية التي كانت تردد وكذلك الألوان التي كان يقدمها في حقبة نهاية السبعينيات والثمانينيات، واحتضن مطعم «ليالي عدن»، في منطقة البوليفارد عدداً من الليالي الفنية حيث غنت الفنانة اليمنية أروى، والكويتي مطرف المطرف، وأحمد الوزيري وعلي العطاس ثم الفنان الكبير أحمد فتحي. وصدح فتحي بعدد من أغانيه الشجية والتي داعبت الوجدان، حيث يستضيف ليالي عدن حفلًا غنائيًا، يبدأ من الـ «10 حتى الثانية بعد منتصف الليل»، فيما يتراوح رسم الدخول بين 200 و300 ريال للحفل الواحد.

