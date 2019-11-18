آخر النهار

بعد عديد من النقاشات والجلسات واللجان داخل الهيئات والمؤسسات السينمائية في عدد من الدول العربية تم التوصل والاستقرار بل وحسم اختيار الأفلام التي ستمثل السينما العربية في النسخة رقم 92 لمسابقة الأوسكار الأميركية 2020.. من خلال المشاركة والمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي والتي يحق لكل دول العالم التي تعرف فن السينما ترشيح أحد أفلامها سنويا للمنافسة على هذه الجائزة خلال شهر ديسمبر المقبل.

نستعرض سريعا هذه القائمة المبشرة بسينما عربية رائعة ونبدأ بالفيلم المصري ورد مسموم التجربة الروائية الطويلة لمخرجه الشاب احمد فوزي صلاح ووقع الاختيار على هذا الفيلم من خلال لجنة مشكلة من قبل نقابة المهن السينمائية ضمت أسماء سينمائية مصرية كبيرة ومن خلال قائمة قصيرة شملت 7 أفلام مصرية منها ليل خارجي - عيار ناري - الممر - الفيل الأزرق 2.

والفيلم مأخوذ عن رواية ورود سامة لصقر للروائي احمد زغلول الشيطي وتدور أحداثه داخل عالم هامشي غامض ومغلق وعالم عمال المدابغ في احد الأحياء القديمة في القاهرة. وتأتي مشاركة السينما الفلسطينية من خلال فيلم لابد أن تكون الجنة للمتمرس وفنان السينما الكبير إيليا سليمان.. الفيلم عرض ونافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان هذا العام وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم كما حاز جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين من نفس المهرجان.

أما فيلم موصل989 فهو مرشح السينما العراقية للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي في الأوسكار.. الفيلم إخراج محمد سعيد الذي يهدف إلى لفت أنظار العالم من خلاله للإبادة الايزيدية التي حدثت عند اجتياح الموصل عام 2014 من داعش وتم قتل واسر رجال وشيوخ ونساء وأطفال وارتكبت أبشع الجرائم التي مازال الشعب الايزيدي يدفع ثمنها رغم مرور خمس سنوات على هذه الجرائم الإنسانية.

ورشحت السينما الجزائرية فيلم بابيشا الذي يعد التجربة الأولى للمخرجة مونيه مدور وشهد عرضه العالمي الأول في مسابقة نظرة ما بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي كما عرض الفيلم في أكثر من مهرجان دولي هذا العام ولاقى اهتماما لافتا ونال جوائز أيضا.

ويأتي المخرج التونسي محمد بن عطية بفيلمه ولدي ليكون هو الفيلم الممثل للسينما التونسية للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي للأوسكار العام المقبل.. الفيلم عرض في مسابقة نصف شهر المخرجين في الدورة الـ71 لمهرجان كان السينمائي كما عرض في أكثر من مهرجان دولي وحصد عدة جوائز. ويأتي الفيلم السادس في هذه القائمة من المغرب ويحمل اسم آدم للمخرجة مريم توزاني وهو فيلمها الروائي الطويل الأول وسبق للفيلم المشاركة في قسم نظرة ما بمهرجان كان هذا العام.. ويعد محطة فارقة في السينما المغربية المعاصرة حيث يعرض لقضية مؤرقة في المجتمع المغربي وهي قضية إنجاب الأطفال غير الشرعيين عن علاقات خارج الزواج والمصير المجهول الذي ينتظر هؤلاء الأطفال وبعض الأمهات يريدن التخلص منهم عقب الولادة.. ويقدم الفيلم هذه القضية الشائكة من خلال رؤية إنسانية محمومة المشاعر رفيعة المستوى الفني.

