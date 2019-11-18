آخر النهار

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم 5050 في 2020 ليكون المهرجان الأول عربياً والثاني إفريقياً الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة 5050 في 2020، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 عام 2018، وبموجب هذا التوقيع سيكون القاهرة السينمائي ملتزما بدءاً من د ورته الـ42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءاً من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها. وأكد المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان أن مصر تهتم بتمثيل المرأة في كافة المجالات عموماً والسينما بوجه خاص، كما أن نسبة تمثيل المرأة في السينما العربية توازي وربما تزيد عن نسبة تمثيلها في الغرب، وبالتالي فإن انضمام مهرجان القاهرة لهذه المبادرة يعد تأكيداً وتعزيزاً لهذا الموقف، الذي أعلنه العام الماضي بوضوح عبر برنامج مخرجات عربيات، والذي احتفى خلاله بـ8 شخصيات نسائية عربية برزت وتألقت في مجال الإخراج السينمائي، وعرض أفلامهن، وهي: نوارة لهالة خليل من مصر، والخروج للنهار لهالة لطفي من مصر، و3000 ليلة لمي مصري من فلسطين، وواجب لآن ماري جاسر من فلسطين، ووجدة لهيفاء المنصور من السعودية، وعلى كف عفريت لكوثر بن هنية من تونس، والسعداء، لصوفيا جاما من الجزائر، وآلات حادة لنجوم الغانم من الإمارات.

وأوضح حفظي، أنه عندما اطلع على شروط المبادرة وجدها بالفعل متحققة في الهيكل الإداري لمهرجان القاهرة وفريق البرمجة، حيث ان غالبية العاملين بالمهرجان بشكل عام من النساء، وهذه رسالة للعالم بأن مصر بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام يهتم بتمكين المرأة حتى قبل إطلاق مبادرة 5050 في 2020.

هذا وكشف أحمد شوقي المكلف بأعمال المدير الفني للمهرجان عن الاحتفاء بالانضمام لهذه الوثيقة بإقامة عرض جالا لفيلم سيدة البحر للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والذي يسرد قصة فتاة لم تستسلم للتقاليد المظلمة التي تحكم قريتها وتقرر صُنع مصيرها بيدها. وتجدر الإشارة أن فيلم سيدة البحر، تم عرضه ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة التي أقيمت على هامش النسخة الـ76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وقد فاز بجائزة فيرونا للفيلم الأكثر إبداعاً. ويشارك سيدة البحر كذلك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية المقامة ضمن فعاليات الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (20-29 نوفمبر 2019). يذكر أن وثيقة مبادرة 5050 في 2020، وقع عليها حوالي 60 مهرجانا سينمائيا، أبرزها؛ برلين، ولوكارنو، وفينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان، لندن، وسراييفو.

