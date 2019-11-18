آخر النهار

حتى اللحظة، ورغم مرور أكثر من نصف عقد من الزمان على تأسيس وزارة الإعلام وأيضا تلفزيون الكويت وإذاعة الكويت، لا يوجد مهرجان أو ملتقى أو حتى تظاهرة إعلامية تقام تحت مظلة هذه الوزارة العتيدة، للاحتفاء بالإعلاميين والفنانين الذين نذروا حياتهم للإعلام الكويتي.

ومن أجل الإنصاف، نشير إلى أن وزارة الإعلام، كانت قد احتفت منذ عقد من الزمان تقريباً، بذكرى مرور نصف قرن على تأسيس وزارة الإعلام الكويتية ويومها تم تكريم كوكبة من الإعلاميين والفنانين والفنيين.

السؤال الذي يطرح نفسه، ألا تفكر قيادات وزارة الإعلام، باحتفالية.. أو مهرجان.. أو ملتقى سنوي، يجتمع به أبناء الإعلام الكويتي وأجيالهم لتكريمه.. والتحاور معهم والاحتفاء بتجاربهم.. وأيضا بإنجازات الجيل الجيل الجديد.

الأمر لا يحتاج الى قرار.. أو تكليف.. بل مبادرة يتم تطويرها لتصبح حقيقة... وسرعان ما تتحول تلك المبادرة إلى كيان.. وموعد يتم من خلال الاحتفاء بالمبدعين الإعلاميين وأجيالهم.

حينما أطوف في ردهات الإذاعة أو التلفزيون أتذكر قائمة طويلة من الأسماء.. رغم بصماتها ومكانتها.. إلا أن الجيل الجديد لا يكاد يعرفهم.. فما أحوجنا أن نحتفي بأجيالنا.. وأيضا شبابنا.

وهي دعوة للحوار من أجل يوم للإعلام الكويتي

وعلى المحبة نلتقي

