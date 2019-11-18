علم ومعرفة

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة بدورتها الرابعة عشرة (2019 – 2020)، حيث تتضمن 24 عملاً لكتاب من 10 دول عربية.

ضمت القائمة الطويلة للمؤلف الشاب 11 عملاً من ست دول عربية، تم تصفيتها من 498 مشاركة، وفي مقدمتها رواية كل الأشياء» للكاتبة بثينة العيسى، و«ناقة صالحة» للكاتب سعود السنعوسي (الكويت) وكلتا الروايتين عن الدار العربية للعلوم ناشرون، و«درب الإمبابي» للكاتب محمد عبد الله سامي (مصر)، مركز المحروسة للنشر، و«سجية غَسَقْ» للكاتبة نورة عبد الله الطنيجي (الإمارات)، والصادرة عن ثقافة للنشر والتوزيع.

كما اشتملت القائمة على رواية «عنكبوت في القلب» للكاتب محمد أبو (مصر) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، و«عقدة الحدّار» للكاتب خليف الغالب (السعودية) والصادرة عن دار أثر، و«دفاتر فارهو« للكاتبة ليلى عبدالله (سلطنة عُمان) عن منشورات المتوسط.

ومن الأطروحات العلمية يتنافس كتاب «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان، يوسف فان أس أنموذجاً» للكاتب حيدر قاسم مطر (العراق) والصادر عن دار الروافد وابن النديم للنشر، و«نقود علي بك الكبير للباحث المصري د. أحمد محمد يوسف عن قنديل للطباعة والنشر.

وفي الفنون والدراسات النقدية، انفرد عنوان «المحاورة في أدب أبي حيان التوحيدي دراسة في خصائص التفاعل التواصلي، الأدب المجلسي في مدونات التوحيدي» للكاتبة د. منال المحيميد (السعودية) عن دار كنوز المعرفة.

وفي الشعر أدرج في القائمة كتاب «لا أعرف الغرباء أعرف حزنهم» للكاتب إياد الحكمي (السعودية) والصادر عن دار تشكيل.

أمّا القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل والناشئة فاشتملت على 13عملاً تم تصفيتها من 205 مشاركة تلقتها الجائزة لهذا الفرع من 9 دول عربية.

ضمت القائمة الطويلة العناوين، «جزيرة الأوراق» للكاتبة داليا تونسي من (السعودية) عن منشورات تكوين ودار الرافدين، «هل كان حلما؟» للكاتبة أميمة عزالدين (مصر) والصادر عن دار البنان، و«البطة الضائعة والذئاب الجائعة» للكاتبة وفاء الحسيني (لبنان) عن دار سامر ، «مصنع الذكريات» للكاتبة أحلام بشارات (فلسطين) والصادر عن «السلوى للدراسات والنشر»، و«ساقي الماء» للكاتبة مريم صقر القاسمي (الإمارات) عن دار الهدهد، و «أنا وأنت» شعر جليل خزعل (العراق) والصادر عن كتب نون- مؤسسة ناهد الشوا الثقافية»، و«رجل من بلاد الصين وقصصٌ أخرى» للكاتبة أمامة اللواتي (سلطنة عُمان) والصادر عن مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر، و«بابا نؤيل من بغداد» للكاتبة رغد عدّاي (العراق) والصادر عن دار البراق لثقافة الاطفال، و«حلم صغير» للكاتب ابراهيم سند (البحرين)، و«نخيل أبي» للكاتبة ريما زهير الكردي (الأردن) والصادر عن دار الهدهد، و«نزهتي العجيبة مع العم سالم» للكاتبة نادية النجار (الإمارات) والصادر عن دار الساقي، و«الفتاة الليلكية» للكاتبة ابتسام بركات (فلسطين) والصادر عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ، و«شجرة الغاف الصغيرة» للكاتبة هنـادي الفهيـم (الإمارات) والصادر عن دار مكارم.

يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب ستعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بقية القوائم الطويلة لفروع الجائزة.

