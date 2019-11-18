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شهدت الدورة 12 من مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار في العام 2019، منافسات شديدة، وتميزت عديد النصوص بحملها اسماء جديدة مبشرة، وقد عنونت الهيئة العربية للمسرح هذه النسخة من المسابقة بـ نكتب نصوص اليوم من أجل الغد، وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق قائمة العشرين، حيث احتل 24 نصاً المراتب العشرين في مؤشرات شديدة التقارب بين هذه النصوص، قبل إعلان الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى وهم: نص حافة العالم للكاتب طه زغلول في المركز الأول، مآذن تلفظها الأندلس للكاتب أحمد سمير، في المركز الثاني، وحل ثالثًا نص سيدة اليوتوبيا للكاتب عبد النبي عبادي.

وبذلك حقق الكتاب الشباب من مصر المراتب الثلاث الأفضل في هذا العام.

وتشكلت لجنة التحكيم من كل من: د. نهلة الجمزاوي (الأردن)، محمد بهجاجي (المغرب)، وهوشنك وزيري (العراق).

هذا وينال الفائزون الثلاثة أيقونة الفوز إضافة إلى مبالغ مالية 5000 للمرتبة الأولى و 4000 للمرتبة الثانية و 3000 للمرتبة الثالثة.

وهنأ الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله، الفائزين بهذه الدورة، مؤكداً اعتزاز الهيئة بالكتاب الشباب الجدد، وارتياح الهيئة لحصاد هذه المسابقة التي حددت منذ 2018 للكتاب حتى سن الخامسة والثلاثين، وأشار إلى أن النص المسرحي العربي بحاجة إلى الاهتمام وتوفير فرص إنجازه، في سبيل تطويره والاعتناء بجودته واشتباكه مع اسئلة الحاضر والمستقبل.

من ناحية أخرى، وبعد منافسة شديدة شارك فيها ستة وتسعون من المؤلفين، أعلنت الهيئة العربية النتيجة النهائية لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل، الدورة 12 على النحو التالي :

المرتبة الأولى : نص أساطير المستقبل للكاتب محمود عقاب (مصر). ثم الشاطر حسن للكاتب ياسر فائز (العراق)، ورجل الثلج الأحمر للكاتبة حنان مهدي (الجزائر).

ونوهت الهيئة بالمستوى الجيد الذي مثلته قائمة العشرين التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث اشتملت على نصوص نوعية.

يذكر أن لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل تكونت من : زهيرة بن عمار (تونس)، خالد خماش (فلسطين)، وكنزة مباركي (الجزائر)

هذا وينال الفائزون الثلاثة أيقونة الفوز إضافة إلى مبالغ مالية 5000 للمرتبة الأولى و 4000 للمرتبة الثانية و 3000 للمرتبة الثالثة.

