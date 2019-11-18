علم ومعرفة

حاورة : مصعب محمد علي

قال الروائي حمود الشايجي إن شخوص رواياته تتمرد عليه، بل تحركه وتفرض عليه ما تحب، ولان للشعر تقويمه الخاص ايضا للرواية مساراتها التي جعلته يرعاها على مهل فحقق لشخوصه حرية اكبر ونفى عنه صفة الديكتاتور كما أقر بانه ليس ديموقراطيا مع نفسه حين يكتب الرواية.

وأكد أن الادب الكويتي يمتلك أسبابا كثيرة تجعله مزدهرا، لكنه اشتكى من بعض الممارسات التي تشكل عائقا في وجهه.

وفي هذا الحوار تحدث عن جائزة الكاتب الخاصة، كما تحدث عن الاسباب التي تمهد لاحتراف الكتابة في الوطن العربي فما هي؟

كل هذه الاسئلة يجيب عنها الروائي والشاعر حمود الشايجي في هذا الحوار:

? هناك اسئلة تتعلق بالرواية لم توجد لها اجابات شافية حتى الآن وهي هل الرواية تطرح مشروعات جديدة للحياة أم أنها تتماهى مع حياة الناس وتنقل عنهم وتصورهم لنا؟

? في اعتقادي أن الرواية هي حالة بحث عن الأسئلة وعن الأجوبة في الوقت نفسه، كما أنها تتماهى مع حياة الناس كما ذكرت، فالرواية وبأدواتها غير المحدودة تكاد تكون هي الصيغة الحديثة لخلق حيوات موازية للشخص يستطيع أن يجرب بها ذاته ليكتشفها.

فاليوم ونحن نعيش في عالم مادي بشكل وحشي، باتت الرواية هي أحد السبل لخوض الحياة بشكل موازي لخلق حالة من الفهم والسكينة لما يدور حولنا من صعوبات لا يستوعبها العقل.

? هل أنت ديموقراطي مع شخوص رواياتك، ام انك تخضعها لاشتراطاتك، وهل هناك من تمرد وأصبح عصيا عليك؟

? في الواقع أنا لست ديموقراطياً ولا دكتاتوراً مع شخصياتي، أنا مجرد أداة لإخراج أصواتها لهذه الحياة، في بداياتي كنت أعتقد بأني المتحكم بهم، لكن اليوم أستطيع أن أجزم بأنهم هم من يحركوني وهم من يفرضون علي ما يريدون، وكيف ستتحرك حيواتهم في الرواية، في السابق كنت أعتقد بأني خالق هذه الشخصيات، لكني الآن أعتقد بأنها هي من تخلقني.

? عدد كبير من الكتاب تجدهم يحنون الى بدايات الكتابة واغلبهم بدا شاعرا، هل أنت منهم؟

? أعتقد أن الشعر مرحلة مهمة في بداية أي كاتب، فهو الذي يشكل لغة الكاتب ويطلق خصوصيته في عالم الكتابة أكثر من الرواية لو بدأ بها، هذا ليس رأياً حاسماً ونهائياً بل رأي خاص يحتمل الكثير من المناقشة.

? هناك من يقول إن بعض الشعراء اتجهوا لكتابة الرواية لأنها أصبحت معبراً لنيل الجوائز وأنها الجنس الأدبي المعترف به في المسابقات العالمية مثل البوكر؟

? ربما يكون هذا الحديث صحيحاً، لكن لا يمكن الجزم بأن كل الشعراء قاموا بالانتقال من الشعر إلى الرواية، لأسباب فنية لا علاقة لها بالجوائز. إنما لحاجة في الدخول في مغامرات كتابية جديدة، لا أستطيع أن أنكر أن الجوائز وخصوصاً جائزة البوكر أسهمت مساهمة كبيرة في انتعاش فن الرواية، لكن لا أعتقد أن هناك كاتباً صادقاً مع نفسه يكتب لنيل جائزة، الكتابة هي حالة عشق خالية من أي غرض، وما إن يختلط عشق الكتابة بهدف آخر تبدأ الكتابة تتعكر، لذلك أعتقد أن الكاتب الحقيقي لا يبحث عن الجوائز وإنما جائزته الحقيقية نصه المكتوب ومدى تطوره به، وهذا لا يقلل من الجوائز الأدبية ولا يمنع من المشاركة بها، لكن لا تكن هي الغاية.

? عملت في السلك الدبلوماسي ما يعني مشاهدات وحوارات كيف افادتك هذه التجربة؟

? عملت في السلك الدبلوماسي قرابة السبع سنوات وتدرجت به واختبرته من كوني ملحقاً دبلوماسياً إلى قائم بالأعمال في سفارة الكويت في بلغراد، تجربتي الدبلوماسية حققت لي معرفة لم أكن أستطيع أن أعرفها لو لم أخض هذه التجربة، وهي بأني لم لأكن شيئاً غير كاتب.

? ما هو الشيء الذي تأجل أو تأخر في المشهد الثقافي الكويتي وفقا لرؤيتك أو مناقشات جرت بينكم كمبدعين؟

? لا أعتقد أن هناك أي شيء يتأخر في الحياة، بل إيماني قائم على أن كل شيء يأتي في وقته، لكن الطموح كبير، فالكويت اليوم تشهد الكثير من التطورات الثقافية، وهذا بحد ذاته يجعل الجميع يشعر بالأمل. وأكثر ما يجعلني أشعر بالأمل بأن هناك جيلاً شاباً واعياً بدوره، يقوم بواجبه تجاه وطنه، وهذا ليس مجاملة أو دبلوماسية مني كما سيخيل للبعض، لكن هذا الأمر قائم على الكثير من الفخر بهذا الجيل وماذا يفعله.

? بمعنى آخر ما هي هموم ومشاغل الأدباء في الكويت الان؟

? الهم العام في الأدب الكويتي هم إنساني، ويغلب عليه البحث في مفهوم الحرية الإنسانية واستقلاليتها، فاليوم رغم ما يواجه الأديب الكويتي من تعنت رقابي، إلا أنه استطاع أن يناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والتاريخية والسياسية والدينية بشكل جلي، والأدب الكويتي شهد خلال الأعوام الأخيرة ازدهاراً على مستوى عمق المواضيع التي تطرح به، ناهيك عن المقروئية العالية والمتابعة العالية له على المستوى المحلي وحتى المستوى العربي.

? يبدأ الكاتب هاويا ثم يطور ادواته الى ان يصبح محترفا، وينظر الى عملية الكتابة مهنة، وهي تحتاج الى تفرغ تام، وبحث وملاحقة وتأمل وقراءات مستفيضة، متى سنرى الكاتب في الوطن العربي يحمل في بطاقته «المهنة كاتب»؟

? هناك عدد كبير من الكتاب امتهنوا الكتابة، لكن ليست الروائية، كأن يمتهنها بالكتابة في الصحف أو كتابة السيناريو وغيرها، لكن الوضع الآن في الوطن العربي لم يجهز إلى مرحلة الاحتراف الكتابي بشكل كامل، وذلك يعود إلى أسباب عدة، ومنها عدم وجود المؤسسات الاحترافية التي تدعم هذا التوجه، من مثل مؤسسات للنشر وليس مجرد دور النشر، والفرق شاسع بين الاثنتين فمؤسسة النشر تقوم على مفهوم أن الكتاب صناعة كاملة وتتعامل معه على هذا الأساس، فعلى المؤسسة أن تواكبه من كونه فكرة إلى أن يتكون بشكله الكتابي النهائي ومن بعده تقوم بإخراجه بالشكل المناسب ما الفكرة المنطلق منها وبعد هذا يتم وضع خطة كاملة للترويج لهذا الكتاب وما هي خطوط توزيعه في العالم، وذلك حسب نقاط القوة التي تحويها فكرة الكتاب وأسلوبه. مع الأسف أغلب دور النشر في الوطن العربي لا تقوم على هذا الشكل المؤسسي الاحترافي، فأقصى درجات الاحتراف المتوفرة في دور النشر العربية هو الترويج للكتب عن طريق الوسائل التقليدية من صحف وتلفزة وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا لا أحملهم اللوم، وذلك لعلمي بمحدودية عائداتهم، لكني أحمل رؤوس الأموال العربية التي لا تدخل في الاستثمار بدور النشر لكون العمل في هذا المجال أرباحه قليلة وبطيئة.

لهذا السبب برأيي لا نجد كتاباً يحترفون الكتابة بشكل كامل، لغياب مؤسسات النشر في الوطن العربي وانتشار دور النشر.

? أي أيهما الارجح عندك، أن الشعر مجرد خاطرة، أم أنه يحتاج أيضا الى بحث شاق ومراجعة خاصة فيما يتعلق بسلامة الكلمة والمصطلح وانت شاعر وروائي؟

? بالنسبة لي الشعر يعتمد على اللحظة أكثر من الرواية، لكني في مشروعي الشعري وبالأخص في ديواني «العزف الثامن»، اعتمدت على البحث، فلقد كان المشروع يعتمد على مرحلة مفصلية في التاريخ الإسلامي وهو القرن الأول بعد الإسلام، لذلك كان لا بد من البحث الطويل والعمل على المشروع بشكل يختلف عن طبيعة علاقتي في الشعر بشكل عام. أما الرواية فهي مشروع يقوم على البحث، والالتزام في الكتابة بشكل منتظم لساعات محددة بشكل يومي لها الحق أن تطول وليس لها الحق أن تقصر، بشكل عام المجهود الذهني والبدني في كتابة الرواية أكبر بالنسبة لي من كتابة الشعر.

* كاتب وصحافي سوداني

