علم ومعرفة

كيف أحْضرتموني لــ ودْيان عبقرَ..

لا زادَ لي،

ويُساوَمُ حرْفي بـ شرْبةِ ماءْ

لا رأيتُ فحولاً تزيد مِنَ الشِّعْرِ بيتًا،

ولا راقني مُدعي الشِّعْر،

مُنْتحلي صفةِ الشُّعراءْ ضيقَّوا كُلَّ أرْضٍ علىَّ،

وكُلَّ فضاءْ

والقوافي التي نبتتْ تحت لحْمي

علامة طبْع لحون الغِناءْ إنِّني كالغريب أجرُّ مجازي،

وأبحرُ وحْدي تجاه الضِّياءْ

بينما المُتشاعرُ..

تسْتقْبلهُ - في مواكب مدْحٍ - نوادي مُثاقفتي

كيف تمْنحهُ فُرْصةالانتماءْ؟

بينما اليوم يُرسمُ لي

هجْرةً غير شرعيةٍ

واعتزال الخواءْ لجلوس المنصَّاتِ أعْلوا الضَّجيجَ

وزادوا غرورًا،

ونحن أبينا انحناءْ عند طعْن التَّفاعيل ..

قد أرسلوا شياطين تهوى الخفاءْ

مَنْ أتى للنَّوادي به

مَنْ أتى باللوائح حتى يُمكِّن مُحْترفو الحيَلَ ،

الاشقياءْ؟

عجبًا حُمْرةُ الخجل المُستعارةُ..

لا تُجيدُ اصطناع الحياءْ

عجبًا

لا يُجيْدون إلا اختراعَ حواشي الحروبِ،

ووأْد القريحةِ،

أو هدْم أيّ بناءْ لسْتُمو - أبدًا - شُعَرَاءْ

لا المعانيْ أتيتمْ بها من سَمَا الملكوتِ

ولا الَّلفظُ كان لديكمْ وِعَاءْ

سوَّدَ اللهُ - يوم اللِّقا - وَجْهكمْ

أيُّها الأدْعياءْ

قمرٌ للقريحةِ كيف يُهاجر كوْخ المساءْ؟ *



شاعر مصري