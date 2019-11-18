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خاض رياديو «لوياك» تجربة ممتعة في سلطنة عمان بعد قضاء رحلة استكشافية في وادي ظم وجبل شمس مع «هوساك» وذلك لأربعة أيام متتالية من 30 اكتوبر لغاية الثاني من نوفمبر، وبمشاركة 11 منتسباً من لوياك، حيث خاضوا تجربة فريدة تهدف إلى تعزيز مهارات مثل القيادة والاعتماد على النفس والعمل كفريق واحد لتحقيق هدف مشترك.

وقالت مشرفة الرحلة فجر القديري الموفدة من «لوياك»، ان هذه المغامرة مُنحت من قبل لوياك للفائزين ببرنامج كُن لريادة الأعمال الاجتماعية 2019، والذي يأتي بالتعاون مع كلية بابسون وبرعاية: الراعي البلاتيني بنك الكويت الوطني، والراعي الذهبي شركة «زين»، والراعي البرونزي شركة أجيليتي، وباستضافة كريمة من مركز التعليم المستمر في الجامعة الأمريكية، وأضافت: أردنا أن تكون جائزة برنامج كُن لها قيمة في نفوس الشباب لذلك اتجهنا إلى هوساك ونحن متأكدون بأن هذه الرحلة سوف تحقق العديد من الخبرات الشخصية والعملية للشباب.

ومن جانبه، عبر السيد خالد جعفر ممثل «هوساك» عن سعادته الغامرة بتنظيم هذه الرحلة لمنتسبي «لوياك» وقال: لقد كنا معجبين جداً بكل العمل الذي أنجزته لوياك على مر السنين، فنحن في هوساك نؤمن بالقيم التي يستقيها الشباب وجميع فئات المجتمع من خلال الرحلات الاستكشافية. وقد تلمسنا التأثير ألإيجابي لهذه الرحلات على شخصيات المشاركين معنا والتي تتمثل بتحسين الصحة واكتساب العديد من المهارات العملية والحياتية، وهو ما يدفعنا للاستمرار بما نقوم به.

ومن جانبها أوضحت الريادية نجد الشهاب أن برنامج كُن كان من أفضل التجارب التي حظيت بها على الإطلاق، ولقد اكتسبت الثقة واستمتعت بكل ثانية في البرنامج، بحيث أوضحت أنها من خلال الرحلة خاضت العديد من التجارب واكتسبت العديد من المهارات وقالت: «لم أكن أتوقع أنني بيوم سأتمكن من الصعود إلى قمة جبل، وأن أمشي مسافة طويلة جدا، وأعتقد أن هذه التجربة أضافت لي ولزملائي الكثير وعززت مهارات العمل الجماعي عندنا، وأتمنى تكرارها في المستقبل».

