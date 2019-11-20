الأزمنة و الأمكنة

تكاد تكون حكاية سندباد من حكايات البطولة الشخصية، بل هي بالفعل كذلك من حيث دلالة بطلها على الشجاعة والقوة والحزم الشديد، وإن كان كلُّ ما يقوم به من أعمال إنما هي من نسيج الخيال.

في فترة سابقة لزماننا هذا كانت وسائل الترفيه الشعبية غير متوافرة، وكان الناس لا يجدون مجالاً لقضاء الجلسات المسائية، إلا بالأحاديث ورواية الحكايات، حتى وجدنا في بعض بلاد العرب (حُكاةً) يجلسون على المقاهي، فيحكون ما يُلمُّون به من أقاصيص قديمة، وبخاصة تلك المرويات عن الأبطال، مثل عنترة بن شداد، والسندباد، والزير سالم، وبني هلال، وغيرهم. وكانت بعض ديوانيات الكويت تلتقي حول قارئ يقرأ عليها مما ورد في تلك الكتب، وأخص ما كانوا يُعنون به في ذلك الوقت حكاية عنترة بن شداد وما جرى له في حروبه، وخلافه مع أولئك الذين كانوا يعايشونه إلى أن انتصر انتصاره الأخير.

أما حكاية السندباد فلم تكن تروى عندنا، ولكنها كانت تُحكى على نطاق ضيق عن طريق بعض الأسر التي ترى فيها متعلماً يقرأ على أفرادها نبذاً من حكايات ألف ليلة وليلة، ومنها السندباد.

لقد كان اسم السندباد لامعاً في الكويت وفي غيرها، ولحكاياته ترجمات إلى بعض اللغات، ولذا فإننا نرى النوخذة الأسترالي وهو يستخدم اسمه في كتابه الذي ألّفه عن رحلته التي قام بها على سفينة كويتية من نوع البوم يقوده النوخذة علي النجدي من الكويت إلى أفريقيا وبالعكس. وقد جاء فاليارس على متن هذا البوم في رحلة عودته إلى الكويت ووصلها في سنة 1942م. وكان هذا البوم هو المسمّى: «بيان»، وكان الكتاب المشار إليه وصفاً دقيقاً وشاملاً لرحلة العودة التي كان فيها النوخذة الأسترالي على متن البوم المذكور.

وقد أبدى إعجابه الشديد بأولئك الرجال الأشداء الذين قاوموا الأهوال البحرية وبخاصة في المناطق الأفريقية البعيدة، ونتيجة لهذا الإعجاب، فقد أطلق عليهم لقب: ابناء السندباد، وهذا اللقب هو - أيضاً - عنوان كتابه، وهو دليل على انتشار اسم السندباد، وعلى تماثل أعمال الكويتيين مع أعماله على الرغم من تغير الزمان.

والسندباد حكاية ورثناها عن كتاب «ألف ليلة وليلة»، وقرأناها، كما سمعناها من الحكَّائين الذين كانوا يحكونها في المجالس التي تحدثنا عنها فيما سلف.

ولقد مرّت حكايات ألف ليلة وليلة بعدة ظروف من حيث الطباعة، وإعادة التصنيف والدراسة الأدبية الملائمة، ومما هو بين أيدينا الآن كتاب - على النمط القديم - ولكنه حديث الطبعة، فقد تم له ذلك في مدينة الجزائر، ومكتبة أخرى في بيروت، وبعد عنوان الكتاب جاءت العبارات التالية:

«ألف ليلة وليلة ذات الحوادث العجيبة، والقصص المطربة الغريبة، لياليها غرام في غرام، حب وعشق وهيام، حكايات ونوادر فكاهية، ولطائف أدبية من أبدع ما كان من عجائب الزمان». وتتكون هذه الطبعة من أربعة مجلدات تحتوي على عدد من الصور الملونة.

ويبدأ المجلد الأول من هذه المجلدات الأربعة، بذكر الأساس الذي أدَّى إلى تداول الحكايات وتنوعها، وذلك بالبدء بذكر حديث الملك شهريار مع زوجته الأخيرة شهرزاد، وما جرى بينهما من أحاديث متنوعة كلها ذات تصوير خيالي بديع.

ومن هذه الحكايات الحكاية الخاصة بالسندباد وقد وردت في الصفحة (رقم 101) من الجزء الثالث، والحكاية كما وردت في الموقع المشار إليه طويلة، ومتنوعة فيها النثر وفيها الشعر، وتحتوي على تفصيلات كثيرة هذا نموذج منها:

قالت «شهرزاد»:

«بلغني أنه كان في زمن الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد بمدينة بغداد رجل يقال له السندباد الحمال، وكان رجلاً فقير الحال يحمل تجارته على رأسه، فاتفق له أنه حمل في يوم من الأيام حملة ثقيلة، وكان ذلك اليوم شديد الحر فتعب من تلك الحملة وعرق واشتد عليه الحر، فمر على باب رجل تاجر قدامه كنس ورش وهناك هواء معتدل، وكان بجانب الباب مصطبة عريضة فحط الحمال حملته على تلك المصطبة ليستريح ويشم الهواء.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الحمال لما حط حملته على تلك المصطبة ليستريح ويشم الهواء خرج عليه من ذلك الباب نسيم رائق ورائحة زكية، فاستلذ الحمال لذلك وجلس على جانب المصطبة، فسمع في ذلك المكان نغم أوتار وعود وأصواتاً مطربة وأنواع إنشاد معربة، وسمع أيضاً أصوات طيور تناغي وتسبح الله تعالى باختلاف الأصوات وسائر اللغات، من قماري وهزار وشحارير وبلابل وفاخت وكروان.

فعند ذلك تعجب في نفسه وطرب طرباً شديداً، فتقدم إلى ذلك الباب فوجد داخل البيت بستاناً عظيماً. ونظر فيه غلماناً وعبيداً وخداماً وحشماً وشيئاً لا يوجد إلا عند الملوك والسلاطين، وبعد ذلك هبت عليه رائحة أطعمة طيبة زكية من جميع الألوان المختلفة والشراب الطيب، فرفع طرفه إلى السماء وقال: سبحانك يا رب يا خالق، يا رزاق، ترزق من تشاء بغير حساب، اللهم إنى أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك من العيوب، يا رب لا أعترض عليك في حكمك وقدرتك، فإنك لا تسأل عما تفعل، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك تغني من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لا إله إلا أنت. ما أعظم شأنك! وما أقوى سلطانك! وما أحسن تدبيرك! قد أنعمت على من تشاء من عبادك، فهذا المكان صاحبه في غاية النعمة، وهو متلذذ بالروائح اللطيفة والمآكل اللذيذه، والمشارب الفاخرة في سائر الصفات، وقد حكمت في خلقك بما تريد وما قدرته عليهم، فمنهم تعبان ومنهم مستريح، ومنهم سعيد ومنهم من هو مثلي في غاية التعب والذل».

وتنتهي هذه الفقرة بما رواه الحمال (السندباد) عن مشاهداته في ذلك المكان، ثم تمتد مرة أخرى عند الحديث عن دخوله إلى أحد القصور القائمة في الموضع الذي كان فيه، ووصفه لما رآه في ذلك القصر من ناس ومن أُبَّهة وفخامة، إلى نهاية الحكاية على طولها وتشعبها.

وما ورد، في حكايات ألف ليلة وليلة، على كثرته، وطول سرده للحكايات، فإنه قد وجد مجالاً واسعاً للترجمة والبحث الأدبي، ومجالاً خصباً للأعمال الجامعية التي يؤديها خريجو الجامعات فيحصلون بها على شهاداتهم العليا.

ولعل من أبرز من بحث في موضوع حكايات ألف ليلة وليلة الدكتورة سهير القلماوي التي اشتهرت برسالتها الجامعية التي نالت بها شهادة الدكتوراه. ولقد كان البحث على مستوى من الرقيِّ يُحسب للباحثة، ويؤكد مقدرتها.

طبع البحث المذكور في كتاب تحت اسم: ألف ليلة وليلة، وصدر في عدة طبعات كان آخرها في سنة 2010م.

وقد قدّم للطبعة الأولى والأخيرة الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وذكر أهمية هذا البحث وأحقيته في أن تحصل كاتبته على درجة الدكتوراه، ولقد كانت المقدمة التي كتبها الدكتور طه حسين طويلة هي أشبه ببحث عميق وموسع، تحدّث فيه عن هذا العمل المتقن الذي استحقت صاحبته بسببه الحصول على شهادة الدكتوراه.

بدأ الكتاب بالحديث عن ذكر ألف ليلة وليلة، في الشرق والغرب، من حيث طباعاتها ونُسَخها وترجماتها إلى اللغات المتعددة، وقد استغرق هذا الفصل من الكتاب صفحات كثيرة، وصل عددها إلى ما يقرب من مائة صفحة.

وقد لحق هذا الفصل فصلٌ آخر تناول طريق كتاب ألف ليلة وليلة إلى قرائه، وفيه بيان الوسائل التي اتبعت في جعله يأتي إلينا على صورته الحالية.

ثم جاءت تفصيلات موضوعات الكتاب كله مما يتعلق بالخوارق، والموضوعات الدينية والحيوانات، ثم بيان الحياة الاجتماعية والتاريخية والتعليمية وشؤون المرأة، وغير ذلك من موضوعات.

هذا، وقد وردت في آخر الكتاب كلمة ختام أكدت فيها الكاتبة على أنها استعرضت الموضوعات المتعلقة بألف ليلة وليلة كاملة، ثم أكدت أهمية دراسة هذا الموضوع فيما يتعلق بالتراث الشعبي المصري، وهذا كافٍ.

لقد كان كتاب أبناء السندباد الذي كتبه ألن فاليارس وهو مترجم وطُبع في سنة 1982م هدية غالية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للخارجية والإعلام، وقد أعلن تقديمه للشعب الكويتي بصفته كتاباً فيه دليل على نهج الحياة الكويتية القديمة، وقد نص سموه في بداية تقديمه للكتاب على ذلك بقوله:

«يسرني أن أُقدِّم هذا الكتاب إلى أهل الكويت بخاصة وإلى الشعب العربي بعامة، بعد أن تمّت ترجمته بشكل أمين موثق وبدقة متناهية ولغة عربية رفيعة المستوى ولكنها مفهومة للجميع.

الكتاب وثيقة هامة تسجل للكويت في أواخر العقد الثالث من القرن الحالي، وتسجّل الكثير من أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكنها على وجه الخصوص تسجل فنون الملاحة الكويتية والعربية التي كانت تعتمد على الشراع والتي لم يكتب عنها شيء يذكر منذ أيام ابن ماجد.

ومما يزيد من أهمية الكتاب من هذه الناحية أن مؤلفه قبطان قديم خبير بفنون الملاحة بأشكالها المختلفة، وقد زاد من قيمة ما كتبه دقة الملاحظة الهائلة التي كان يتمتع بها والتي تظهر في كل سطر من سطور الكتاب.

وفوق ذلك كله، فإني أقدم هذا الكتاب للجيل الجديد من أبنائنا، أبناء النفط، الذين لم يقاسوا من شظف العيش شيئاً، لكي يطلعوا على ما فعله الآباء والأجداد من أجلهم وما كان هؤلاء الآباء والأجداد يتحلون به من الرجولة والمروءة والحكمة وقوة الاحتمال، لكي يكونوا مثلاً أعلى ومنارة يهتدون بها ويقتفون أثرها.

والله الموفق».

وما أن صدر هذا الكتاب حتى تخاطفته الأيدي وانكب أبناء الكويت على قراءته، واسترجاع ذلك التاريخ الجميل الذي يرويه عن آبائهم من أبناء السندباد الذين أبى المؤلف إلا أن يطلق عليهم هذا اللقب وهم جديرون به. وقد دَلَّهُ على استحقاقهم له ما شاهده منهم من جد وعمل وتضحية. أهم ما نشير إليه هنا أن فاليارس كان الرفيق الملازم للنوخذة علي ناصر النجدي في رحلته التي انتهت بالوصول إلى الكويت في سنة 1942م، وكان فاليارس يصف الرحلة كاملة من حين مغادرة البوم إلى دلتا نهر الروتيري من عدن، حيث تم الحصول على الكميات المطلوبة من الأخشاب التي تحتاج إليها الكويت، وكان وصفه لهذا العمل والمكان وصفاً دقيقاً احتفظنا بسببه بمعلومات كاملة عن الحياة الكويتية، وما كانت تعتمد عليه في المباني، وفي السفن من أخشاب. ثم انتقل من هذا المكان إلى طريق العودة إلى البلاد، وكان خلال ذلك يصف الحياة بدقة متناهية على متن البوم، فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد ذكرها.

وصف لحظات التعاسة ولحظات السعادة التي تمر مع الأيام في أثناء الرحلة، ولاحظ تصرفات النوخذة ومقدرته على القيادة وعلى حرصه التام على القيام بكافة واجباته بصفته مسؤولاً عن السفينة ومن عليها. ولم ينس فاليارس أن يصف ساعات الأنس والاحتفالات التي تقام قبل الرحلات شحذاً للهمم، ورفعاً للمعنويات، وكانت حفلات يشترك فيها الجميع.

ووصف الطريق إلى الكويت وصفاً دقيقاً بما في ذلك المواني التي يمر بها، والبلدان التي يراها على الطريق، ووصف حالات الناس، وأساليب معيشتهم، وموانيهم التي يستعملونها لإيواء السفن التي يمتلكونها أو التي تمر بهم.

إلى أن أقبل على الكويت، وحين صار على مقربة منها صار يصف أشواق البحارة إلى وطنهم، وينقل أحاديثهم عن حياتهم، وما ينتظرهم في البلاد من سعادة وفرح، وعجب لهؤلاء الناس كيف ينظرون إلى بلادهم بهذه النظرة العميقة العاشقة، ويصفونها بأجمل الصفات لدرجة أنه قارن بين ما وجده على الساحل، وما كان يَسْمَعُهُ من أولئك الذين رافقهم، فيجد البلاد في الواقع غيرها في الوصف، ولكنه يُرجع كل ما سمعه من مديح إلى حب الوطن.

وهبط ألن فاليارس على الساحل، وبدأ خطواته على تراب الوطن، وبدأ يتحسس طريقه بين المساكن والأسواق والناس، وابتدأ بالسلام على أمير البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي كان يستقبل النواخذة عند وصولهم لكي يقدموا إليه التحية، ولكي يطمئن عليهم من جانبه.

وهكذا انتهت رحلة فاليارس إلى الكويت، ولكن لم يكن من السهل عليه أن يغادر البلاد وهي في موسم الغوص على صيد اللؤلؤ، فلهذا الموسم هنا وقع عظيم، ولهذه المهنة دور كبير في حياة الكويت وسكانها، ولذا فإنه اتخذ قراره بزيارة كل المغاصات الكويتية التي كان الغواصون من أبناء الكويت يرتادونها. وكان أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، يذهب إليها في زيارة استطلاعية، ومن أجل الاطمئنان على رعاياه.

وكان لهذا النوخذة الغربي وصف دقيق لما شاهده من أعمال بحرية في نطاق عملية الغوص، إضافة إلى حصوله على صور فوتوغرافية مهمة التقطها وخلاصة القول إن مصاحبة فاليارس لبوم بيان الكويتي كانت مهمة لنا وله، فقد حصل على ما يريده من معلومات عن البحرية العربية التي كان يتوق إلى تعرف أعمالها بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في المجال البحري ببلاده. ووصف لنا كل ما نحتاج إلى معرفته عن وطننا من حيث بحريته سفراً وغوصاً، ومن حيث مينائه ودروبه وأهله وتوج كل ذلك بكمية كبيرة من الصور التي التقطها.

وعندما غادر الآن فاليارس الكويت بعد رحلته الطويلة التي ابتدأها في ميناء عدن الجنوب يمني وأنهاها في الكويت. فإنه بقي معلق القلب بالبلاد وأهلها الذين قضى معهم أوقاتاً سعيدة بالنسبة له. ولم يهدأ له بال إلا بعد أن عاد إلى زيارة الكويت بعد مدة من الزمن لكي يرى صحبه الأقدمين، ويرى مدى التغيير الذي لحق بالبلاد في مدة غيابه، وكان ذلك في سنة 1967م. ونشرت الصحافة الكويتية عنه.

وإلحاقاً بما ذكرناه عن تناول الباحثين لحكايات سندباد في أعمالهم الأدبية، والبحثية حين أوردنا ذكر كتاب الدكتورة سهير القلماوي الذي نالت بموجبه شهادة الدكتوراه، وهو الخاص بألف ليلة وليلة، المتضمن للحديث عن السندباد، فإن من المهم أن نشير هنا إلى أديب ومؤرخ ورحالة متمكن هو الدكتور حسين فوزي الذي كان له اهتمام كبير بالسندباد، وله في هذا الشأن عدة كتب نذكر منها:

- سندباد مصري، وسندباد في سيارة، وحديث السندباد القديم وغيرها.

ولد الدكتور حسين فوزي في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو لسنة 1900م بمدينة الإسكندرية المصرية.

وقد حصل على بكالوريوس الطب، ثم على بكالوريوس العلوم من جامعة السوربون ودبلوم الدراسات العليا للأحياء المائية من جامعة برلين.

وكان أول عميد لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية سنة 1941م، ثم صار مديراً للجامعة في سنة 1954م، ثم تقلب في عدد من المناصب، وكتب كثيراً من الأبحاث، وشارك في كتابة بحوث متعددة، وبخاصة منها ما يتعلق بالبحوث البحرية التي عشق العمل بها ، وتوفي في سنة 1988م.

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وعندما ورد الحديث عن السندباد في حكايات ألف ليلة وليلة، ثم في كل ما يُروى عنه في المجالس على اختلاف مواقعها، إنما كان من نوع الإشارة إلى البطولة والبطل، فقد كان سندباد بطلاً من نوع خاص، له في حكاياته صولات وجولات كلها كانت من النوع الخيالي الذي اعتدنا على قراءته في كتاب ألف ليلة وليلة.

وكان العرب القدماء من المهتمين بتعظيم البطولة والأبطال، وقد كثرت أحاديثهم في هذا الشأن، وكثر شعرهم كذلك، ولذلك فقد اتخذ الأدب العربي له باباً من أبوابه خاصاً بالبطولة.

ومما هو جدير بالذكر هنا، أن نشير إلى مؤتمر الأدباء العرب الرابع الذي تم عقده في الكويت خلال سنة 1958م، وكان عنوان موضوع بحثه هو: «البطل والبطولة في الأدب العربي».

وقد كان ما جرى فيه من بحوث من النوع الشامل الذي تطرق إلى كافة الجوانب بما في ذلك ذكر الشعر والمعارك القديمة والأبطال الذين مر ذكرهم في الأدب العربي، وحكايات الأطفال ذات الصلة بذلك.

ولقد كثرت المحاضرات التي ألقيت في هذا المؤتمر، وتعددت جلسات المناقشة، ولم ينته المؤتمر إلا بعد أن جرى نقاش جدول الأعمال بكامله، ولقد تأكد بعد ذلك بسنين أن هذا المؤتمر كان من أفضل مؤتمرات الأدباء العرب.

وممن شارك فيه كل من:

? د. بنت الشاطئ.

? الأستاذ أمين الخولي.

? الدكتور شوقي ضيف.

? الأستاذ محمد عبدالحليم عبدالله.

? الدكتور ناصر الدين الأسد.

وكثيرون غير هؤلاء.

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هذا الذي تقدم في حلقتي مقالنا، ما هو إلا إيجاز لما يتعلق بهذا الموضوع الواسع، ولكن ما جاء في الفصلين كافٍ، ومؤدٍّ للغرض.

