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أعلنت شركة «كواليتي نت» عن البدء في فتح باب التسجيل لأكبر سباق رياضي في الكويت سيقام 8 فبراير 2020 في مجمع مروج. وأوضحت الشركة في بيان صحافي صادر عنها أنه تم فتح باب التسجيل لاولياء الأمور لتسجيل أطفالهم في اكبر سباق رياضي للأطفال بمشاركة أكثر من 1000 طفل من الفئة العمرية من عمر سنتين وحتى 12 سنة ومن جنسيات مختلفة. وأشارت الشركة الى أن الهدف من هذا السباق هو دعم رسالة الصحة والرياضة وهي احدى أهم مبادرات الشركة في إطار المسؤولية الاجتماعية حيث يعد الماراثون رسالة للجميع بضرورة ممارسة الرياضة تجنبا للأمراض. وذكرت «كواليتي نت» أنها تسهم في دعم الأنشطة الرياضية الهادفة الى تعزيز أنماط الحياة الصحية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية المشتركة مع مؤسسات القطاع الخاص وتقوم الشركة برعاية مجموعة أبطال الكويت في مختلف الألعاب وأفادت الشركة أن السباق الذي يقام للعام الرابع على التوالي سيتضمن العديد من الفقرات والأنشطة التي سيتفاعل معها الاطفال وأولياء الأمور علما بانه سيتم التبرع بريعه لصالح جهات خيرية غير ربحية.