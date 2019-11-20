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نظمت مؤسسة «لوياك» ورش عمل «بريدج» للطلبة المقبولين في المرحلة الثالثة من برنامج لوياك التدريبي من 20 الى 23 أكتوبر في فندق شيراتون الكويت، وجاء ذلك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، حيث تناولت الورش موضوع «مكافحة التنمر» وقد عقدت وُرش العمل د. هلانا ميرفي من المركز الوطني لأبحاث وموارد مكافحة التنمر في إيرلندا.

من جانبه أوضح مدير عام «لوياك» السيد الرازي البديوي بأن تعاون لوياك مع مفوضية الاتحاد الأوروبي للتشجيع على مكافحة التنمر يعكس مهمتنا كمنظمة تهدف الى تمكين الشباب في الكويت ليصبح مواطناً إنسانياً فعّالاً، وقد أشار استطلاع للرأي في «لوياك» في عام 2018 إلى أن قضية التنمر قد تشكّل عائقاً أمام التطوير الأكاديمي والمهني لشباب الكويت، لذلك قررنا التعامل مع هذه القضية من خلال خلق الوعي بها وتزويد شبابنا بأساليب عملية لحلها.

من جانب آخر عبرت السيدة إيرينا جوساتشينكو، سكرتير أول في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت - عن امتنانها للوياك لتسليطها الضوء على هذه القضية ولسعيها في تنمية مدارك الشباب على أهمية مكافحة التنمر في الكويت، وأضافت «ظاهرة التنمر لا تعيقها الحدود الجغرافية، إنها تؤثر على الشباب في جميع أنحاء العالم.

