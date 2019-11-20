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عقد «تاليس سبا» - المنتجع الصحي الحائز على جوائز عالمية في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة مؤتمرا صحافيا الأحد الموافق 3 نوفمبر لإطلاق أحدث أجهزته العلاجية Water Walker وCACI، الأولى من نوعها بالكويت بحضور سفير اليابان تاكاشي آشيكي، والمدير الفني لأجهزة Water Walker ياسوتوشي تاجيما، إضافة إلى نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الذين قاموا بدورهم في طرح العديد من الأسئلة على المتحدثين للتعرف على وظائف ومميزات كل من الجهازين. هذا وقامت ياسمين إسماعيل، بصحبة فريق العمل باستقبال ممثلي وسائل الإعلام والترحيب بهم خلال كلمتها الافتتاحية، ودعت الحضور لجولة في تاليس سبا لمعرفة المزيد عن هذه التكنولوجيا الثورية وراء كل من جهازي تقنية Water Walker وتقنية CACI. ويعد التدريب في الماء عن طريق جهاز Water Walker وسيلة جيدة وجديدة للحصول على تدريب التقلب والمقاومة دون المجازفة بتأثير الجاذبية على المفاصل. وباستخدام تقنية المشي تحت الماء سيتمكن الجسم من حرق سعرات حرارية أكثر، مما سيعمل على إجبار الجسم على رفع درجة حرارته، وبالتالي إنتاج الطاقة، وتساعد هذه التقنية أيضا على تهدئة الجسم بشكل أسرع بعد التمرين. هذا وقد حضر خصيصا أربع متخصصين معتمدين إلى الكويت من أوساكا ـ اليابان لمنح تدريب مكثف لموظفي تاليس سبا على كيفيه استخدام أجهزة Water Walker، والتي سيتم الإشراف على تشغيلها من قبل مدربين محترفين في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.

