آخر النهار

بدأ هذا الاسبوع، عرض الفيلم الجديد للمخرج رومان بولانسكي «جي اكيوز» (أتهم) في دار سينما فرنسية وسط حالة من الجدل بشأن إدانة المخرج المخضرم عام 1977 بتهمة ممارسة الجنس مع قاصر ووجود اتهام جديد ضده.

وأفادت صحيفة «لو باريزيان» بأنه تم إلغاء العرض الأول للفيلم مساء أمس الثلاثاء في الحي اللاتيني في باريس، بعدما أغلقت ناشطات المساواة بين الجنسين دار السينما.

وأدانت وزيرة المساواة بين الجنسين مارلين شيابا إغلاق دار العرض السينمائي، ورفضت الانضمام إلى دعوات مقاطعة الفيلم، رغم أنها قالت لصحيفة «لو فيغارو» إنها لن تذهب لمشاهدته.

