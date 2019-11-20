آخر النهار

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن تفاؤلها بفيلم «دماغ شيطان» المقرر عرضه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية ، مشيرة إلى أنها ستظهر خلال العمل بشكل سيعجب الجمهور. وقالت رانيا يوسف - في تصريحات صحفية إن قصة الفيلم أعجبتها وكانت سببا في موافقتها على الانضمام لفريق عمله، مضيفة أن قصة الفيلم مختلفة، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي حزين نوعا ما، مرجعة سبب تقبلها العمل إلى اختلاف قصته، ووجود أحداث وتفاصيل كثيرة متطورة ستنال إعجاب المشاهدين. وأشارت إلى أن جودة العمل الفني بشكل عام وتقديم أعمال سينمائية تحترم عقول الناس وترتقي بها هو محور اهتمامها، لافتة إلى أن تركيبة الدور وبعده النفسي هو ما يجذبها بشكل عام، وليس العوامل الجمالية الخاصة به، مضيفة أنها تحبذ الأدوار الصعبة التي تحتوي على مساحة تمثيل تسمح لها بإخراج قدراتها الفنية.

